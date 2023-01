Sverige städade av Slovakien med 6–1 i kvartsfinalen. Nu väntar en betydligt tuffare utmaning mot USA i lördagens semifinal av JVM i Östersund.

– När vi spelar med hög intensitet så gör vi det på ett jättebra sätt när alla är delaktiga och flyttar fötterna. Då händer det bra saker där ute, säger förbundskaptenen Andreas Karlsson till Hockeysverige.se.

Med nedsläpp klockan 16.00 spelas årets hittills viktigaste hockeymatch på damsidan i Sverige då U18-landslaget möter USA i semifinal. Sverige ställdes redan i premiären mot just USA och förlorade där med 3–6.

Sverige hade inga problem att ta sig vidare till semifinal. I kvartsfinalen ställdes svenskorna mot Slovakien och vann med 6–1. Det sägs att just kvartfinalerna är dom tuffaste matcherna under ett slutspel så det var en både lättad och glad Andreas Karlsson, förbundskapten för U18-landslaget, som slog sig ner med Hockeysverige.se för att blicka bakåt på lagets prestation, men även bjuda på sina tankar inför semifinalen.

– Jätteskönt att vi kommit förbi kvarten. Med tanke på hur vi spelat förväntade sig alla att vi skulle gå förbi den och så även vi, säger Andreas Karlsson och fortsätter:

– Det syntes kanske lite på spelet igår (läs: torsdag), främst i början, att det var lite anspänt fast vi hade försökt förbereda oss på allt. Det var ändå en VM-kvartsfinal och många som har på sig landslagströjan för första gången.

– Det var även första gången vi i ledarteamet var i en VM-kvartsfinal så det är inte konstigare än så.

Andreas Karlsson.

“En lugn och stabil känsla”

Du som förbundskapten och ansvarig ledare har du känt en press att ni ”bara ska” ta er förbi kvartsfinalerna?

– Nej. Att ta sig dit är en målsättning vi haft. Nu kände vi också att den där matchen skulle vi ta. Vi hade mötte Slovakien tidigare då vi var i Väsby. Då vann vi ganska stort, men 8–0 spelade kanske inte matchbilden.

– Vi kom nu från A-gruppen och Slovakien från B. Klart att förväntningarna då var att hade vi inte vunnit så hade det varit ett misslyckande.

– Det var under hela matchen en lugn och stabil känsla i laget. Tjejerna har verkligen fötterna på jorden och hela tiden är det nästa match, nästa dag och nästa möjlighet. Man ska ändå in och spela om det och det blir en liten annan sak i ett slutspel.

Hur gick dina tankar då Nela Lopusanova gjorde 1–1 tidigt i matchen? Blev du stressad?

– Nej, det blev jag inte. Jag tyckte att det ändå kändes ganska lugnt och stabilt fast det blev 1–1. Nu gjorde hon ett jättesnyggt mål och det är ingenting att säga om det. Sedan tyckte jag att vi fortsatte göra jobbet och verkligen nötte på.

Andreas Karlsson och Hasse Edlund.

Jagar revansch mot USA

Sverige spelade långa stunder jämt med USA i första mötet lagen emellan under U18-VM.

– Det var en ganska jämn match ändå. Jag tycker däremot att vi inte kommer upp i vårt sätt spela samtidigt som det var första matchen i turneringen.

– USA var lite, lite giftigare än oss, men jag tycker att vi gjorde en spelmässigt bättre match än när vi vann över dom i Timrå.

Vad vill du se för prestation från ditt lag sida i semifinalen mot USA?

– Jag vill se att vi är så där tajta som vi var i matchen mot framför allt Kanada, men även i delar mot Finland. Där var vi verkligen tajt och alla fem på isen gjorde jobbet tillsammans.

– Vi har också tjatat mycket om det, att när vi kommer ut med energi, är tajta och använder vår skridskoåkning… När vi spelar med hög intensitet så gör vi det på ett jättebra sätt när alla är delaktiga och flyttar fötterna. Då händer det bra saker där ute.

Isabelle Leijonhielm sa i en intervju att ni jobbar med att alla i femman ska synas i bild, kan du utveckla vad det innebär?

– När vi går till anfall vill vi anfalla med alla och få hela femman delaktiga. När vi är i mittzonen och motspelarna vänder mot oss så vill vi ha alla med oss så vi blir så kompakta som möjligt. Så även i egen zon.

– Det är ett ganska enkelt sätt för tjejerna, om vi tittar på det, att har vi alla fem i TV-bilden blir vi kompakta. Har vi kedjan för högt upp och backarna tappar gap blir det lätt ett hål i mitten. Då finns det för mycket yta för motståndarna att spela. Vi vill ligga nära motståndarna, få vända och återta pucken så fort som möjligt.

Isabelle Leijonhielm och Sverige jagar revansch mot USA.

"Vi gör det som en enhet tillsammans"

Är det skillnad på hur ni hanterat just den delen i spelet om vi jämför första matchen med kvartsfinalen?

– Mot USA tycker jag inte vi var lika tydliga i det defensiva spelet. Kanada var en väldigt speciell match där det nästan bara var ”PP” och ”PK” under hela matchen igenom.

– Däremot tycker jag att mot Finland kom vi tillbaka och blev tajta igen. Vi stängde ner deras lag även om finskorna spelade väldigt kompakt dom också, men på ett lite annat sätt. Finland är lite mer kompakta i egen zon. Sedan försöker dom ställa om väldigt snabbt.

– Vi tar steg i det här spelet och har gjort så under hela säsongen. Även om vi har fått äga mycket puck mot många motståndare har vi haft defensiven som fokus. Kan vi spela stabilt defensivt och göra dom defensiva sakerna i spelet utan puck kommer vi få spela mycket mer med puck.

Varför vinner Sverige mot USA i eftermiddagens semifinal?

– Just för att vi är så kompakta och att hela laget kommer bidra på ett sådant sätt. Vi har många tjejer som får mycket publicitet och man pratar om. Men man får inte glömma bort spelarna som gör ett gediget jobb utan att det syns så mycket.

– Vi ger oss aldrig och alla bidrar på sitt sätt för att vara sitt bästa jag. Tittar vi femman som varit fjärde på laguppställningen så är dom väldigt jobbiga att möta eftersom dom åker fantastiskt mycket skridskor. Det kanske inte är dom som gjort målen, men bidragit i boxplay och så vidare.

– Några av backarna kanske inte heller är dom som sticker ut offensivt, men dom bidrar på sitt sätt. Svaret på din fråga: ”för att vi gör det som enhet tillsammans”.

