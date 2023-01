Djurgården har fortfarande inte vunnit en ishockeymatch under 2023.

Under fredagskvällen kom lagets femte raka förlust efter att ha förlorat 4-3 mot BIK Karlskoga efter straffläggning.

– Det är klart att killarna känner en press och vi alla kan se resultaten. Vi förstår vad vi är i för situation, säger Djurgårdstränaren Johan Garpenlöv till C More efteråt.

Djurgården kom till kvällens heta drabbning mot BIK Karlskoga med fyra raka förluster och utan en seger under 2023.

Den sviten skulle förlängas då Djurgården förlorade 4-3 efter straffläggning och nu är det fem raka förluster för stockholmarna.

Det var mållöst efter första perioden men sedan vaknade matchen till liv rejält och det var hemmalaget Karlskoga som tog kommandot. Arvid Aronsson satte 1-0 till BIK, hans första mål för säsongen, efter endast 47 sekunder i andra perioden. Sedan kom också 2-0 då återvändande forwarden Jesper Kokkonen kom i ett fritt läge och pricksköt in sitt första mål sedan han värvades tillbaka till Karlskoga.

Djurgården vände: “NHL-skott”

Djurgården tog sig dock tillbaka. Först reducerade JVM-forwarden Noah Östlund i powerplay och i slutet av perioden kom även kvitteringsmålet till 2-2 då Wiktor Nilsson blev målskytt.

I den tredje perioden fullbordade DIF sin vändning genom att sätta 2-3. Återigen var det Noah Östlund som gjorde målet efter ett läckert skott.

– Han skjuter liksom bredvid backen där som är Johan Larsson, helt otagbart för målvakten Lars Volden. Det där är ett NHL-skott där man skjuter i skäret och kommer runt backen. Det är otrolig kvalité han visar där, Östlund, säger C More-experten Mikael “Daggen” Eriksson.

Djurgården drog sedan på sig två utvisningar i rad och Karlskoga fick chansen att spela två raka powerplay. Till slut gav det utdelning då David Lindquist kvitterade till 3-3 genom att snappa upp en retur och lägga in pucken bakom målvakten Carl Lindbom.

Kokkonen straffhjälte för BIK

Det väntade sedan förlängning men det blev inga mål i tre-mot-tre-spelet utan straffläggning skulle krävas för att skilja lagen åt.

BIK Karlskoga vann sedan efter straffar för att ta bonuspoängen. Olle Liss gjorde mål efter att ha fejkat slagskott och gått runt målvakten Lars Volden men Jesper Kokkonen kvitterade sedan och suddenstraffar väntade. Där gjorde Olle Liss mål igen – men Karlskoga kvitterade igen genom Albin Eriksson. Avgörandet kom sedan inte förrän i sjunde straffomgången då Olle Liss missade för ovanlighetens skull och i stället var det Jesper Kokkonen som klev fram igen och avgjorde väldigt kyligt.

– Det är en härlig match och inramning. Jäkligt kul att vi kunde vinna också. Det är jäkligt kul att spela hockey nu när man är tillbaka här i Karlskoga nu, säger Kokkonen till C More.

Garpenlöv: “Har inget självförtroende”

4-3 till Karlskoga efter straffdramatik och Djurgården har nu alltså fem raka förluster och tappar till femteplats i tabellen.

– Det är tufft att förlora en sån här match. Vi ville så gärna vinna den här så att vi kan börja bygga lite självförtroende och tro i truppen. Nu hittade vi vägar att förlora igen tyvärr, säger DIF-tränaren Johan Garpenlöv till C More och menar att laget känner press att bryta förlustsviten.

– Det är klart att killarna känner en press och vi alla kan se resultaten. Vi förstår vad vi är i för situation och det är därför vi inte har självförtroende. Man kanske vill lite för mycket medan vissa andra blir lite försiktiga och passiva. Då ser det ut så här att man inte riktigt kuggar i under matcherna. Nu behöver vi bara den här vinsten för att börja tro på spelet och varandra. Vi får ta ny sats nästa match.

Karlskoga – Djurgården 4–3 SO (0-0,2-2,1-1,0-0,1-0)

Karlskoga: Jesper Kokkonen 2 (inklusive avgörande straff), Arvid Aronsson, David Lindquist.

Djurgården: Noah Östlund 2, Wiktor Nilsson.

