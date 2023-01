Sverige till semifinal – trots drömmål av Slovakien

Slovakien hade inte mycket att säga till om i kvartsfinalen mot Sverige. Slutresultatet skrevs till 6-1, efter ett zorromål av 14-årige Nela Lopusanova.

Sverige är vidare till semifinal i JVM på hemmaplan i Östersund. Men matchsnacket har mest handlat om Nela Lopusanova. 14-åringen stod för en riktig delikatess vid ställningen 1-0 till Sverige. Hon rundade det svenska målet och avslutade med att zorra in 1-1 bakom en chanslös Felicia Frank.

– Det är turneringens snyggaste mål, utbrast SVT:s kommentator Chris Härenstam.

MICHIGANNNNNNN🔥🇸🇰



Of course it had to be Nela Lopusanova! @HockeySlovakia #U18WomensWorlds pic.twitter.com/kronTWtjDE