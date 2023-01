Det är vidöppet i semifinalen mellan Frölunda och Luleå.

Efter 2-2 i kvällens match är det nu oavgjort inför returmötet i Norrbotten nästa vecka.

– En bra hockeymatch, säger Luleåtränaren Thomas Berglund till SVT.

En finalplats står på spel då Frölunda och Luleå möts i semifinalen av Champions Hockey League och under tisdagen spelades den första matchen i dubbelmötet.

Men det blev ingen vinnare i kvällens match utan i stället slutade det 2-2 efter 60 minuter.

Luleå vann då i Frölundaborg för att skaffa sig fördel i serien inför returmötet i Norrbotten.

Det var hemmalaget som kom ut starkast i den första perioden och Frölunda kunde även ta ledningen när knappt åtta minuter hade spelats.

Drömmål av Borgman

Andreas Borgman har missat de senaste matcherna på grund av både en skavank samt sjukdom men i kvällens match gjorde han comeback och levererade då direkt. Borgman satte 1-0 på egen hand då han åkte på en soloräd och avslutade med att lyfta upp pucken i första krysset bakom Luleå-målvakten Matteus Ward.

– Han bygger upp fart som Paul Coffey, det är Coffey-klass. Han trycker till i skridskoåkningen, åker brett, skyddar pucken och så rakt upp i nättaket. Men den där ska ju faktiskt också Ward ha om man ska vara petig, säger SVT:s expert Nils Ekman.

🚨! GOAL !



Andreas Borgman finds the back of the net to make the game 1 - 0 in @frolunda_hc's favour!🚀🔥@LuleaHockey still have more than 50 minutes to make a comeback!🏒#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/D6JG1sUVQA — Champions Hockey League (@championshockey) January 10, 2023

1-0 stod sig också perioden ut och stjärnbacken fick det att låta hur enkelt som helst när han beskrev sitt mål.

– Jag får en bra lucka uppe vid krysset och då var det bara att stänka dit den, säger Borgman själv.

Omdiskuterat mål

I den andra perioden växte dock sedan Luleå tillbaka in i matchen mer och de fick sedan också utdelning efter en uppmärksammad sekvens. Brendan Shinnimin satte 1-1 men Frölundamålvakten Lars Johansson hindrades från att rädda då en klubba störde honom i samband med att Shinnimin sköt in pucken.

🚨! @LuleaHockey SCORE !



After video review, the referee signals a goal in @LuleaHockey's favour! 👌🔥



That makes the game a tie!🏒#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/XLe2XOHYok — Champions Hockey League (@championshockey) January 10, 2023

Domarna videogranskade situationen men dömde sedan mål. Ett korrekt beslut enligt SVT-experten Håkan Loob.

– Jag tycker faktiskt att det är Frölundas egen spelare som är på sin målvakt. Initialt är det en Luleåklubba där men den stora rotationen hos Lars tycker jag att Frölundabacken åsamkar. Det är ju Frölundabackens klubba, säger Loob i sändningen.

“Vilken period av Luleå”

I slutet av perioden tog Luleå sedan också ledningen då bortalaget kom i en spelvändning och finländaren Joonas Rask skickade in 1-2.

🚨! THE AWAY TEAM SCORE !



Joonas Rask scores with a wrist shot to make the game 2 - 1 for @LuleaHockey!🚀👌



Will @frolunda_hc tie the game up?🏒#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/ryuChdVQlO — Champions Hockey League (@championshockey) January 10, 2023

Frölunda var sedan väldigt nära att få in en kvittering då de träffade stolpen och pucken landade sedan på mållinjen där den dansade ett tag innan Jesper Sellgren rensade bort pucken.

Luleå behöll alltså sin ledning perioden ut.

– Vilken period av Luleå. De var först på varenda puck, vann varenda närkamp. De jobbar mycket mer tillsammans. Frölunda såg nästan lite tagna ut. Det var Luleås period, säger Håkan Loob i pausen.

Friberg kvitterade

I den tredje perioden kom dock Frölunda tillbaka igen och med mindre än tre minuter kvar att spela så sköt Max Friberg 2-2 och det blev också slutresultatet.

🚨! TIE GAME !



The home team's Max fribourg takes advantage of the extra space on the ice and lights the lamp to make the game even!🔥🔥@frolunda_hc 2 - 2 @LuleaHockey #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/HeHqGUETmA — Champions Hockey League (@championshockey) January 10, 2023

– Det brukar bli jämna matcher mot Frölunda, mycket tempo och mycket kamp. En bra hockeymatch, säger Luleåtränaren Thomas Berglund till SVT och menar att det inte gör så mycket att de tappade ledningen:

– Skit samma, det spelar ingen roll. Nu är det 2-2 och det är bara att gilla läget.

Det innebär att det är oavgjort och helt öppet i semifinalen. Returmatchen spelas uppe i Luleå om exakt en vecka, 17 januari, och då kommer det avgöras vilket lag som går vidare till CHL-final.

Frölunda – Luleå 2–2 (1-0,0-2,1-0)

Frölunda: Andreas Borgman, Max Friberg.

Luleå: Brendan Shinnimin, Joonas Rask.

TV: Tre svenskar uttagna till All Star-matchen

