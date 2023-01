I går lånade Växjö ut Amil Krupic till Södertälje.

I dag väljer SHL:s serieledare att låna ut Ludvig Claesson till Tingsryd.

Det meddelar klubben på sin hemsida.

Ludvig Claesson har haft svårt att få regelbunden istid i Växjö under den senaste tiden. I torsdagens match mot Färjestad spelade backen drygt fyra minuter och i helgens möte med Brynäs sjönk istiden till strax över två minuter.

Nu väljer Växjö att låna ut Claesson till Hockeyallsvenskan.

26-åringen ansluter nu till sin tidigare klubb Tingsryd, där han inledningsvis kommer att spendera fyra matcher på lån.

– Det blir perfekt för Ludvig att få mycket istid under en period. För oss är det viktigt att hålla igång alla våra spelare, därför blir det här en bra lösning, säger sportchefen Henrik Evertsson till klubbens hemsida.

Beskedet kommer ett dygn efter att klubben under gårdagen meddelade att man valt att låna ut backen Amil Krupic till Södertälje, samtidigt som man plockat in juniorbacken Filip Nordberg från SSK under två veckors tid.

Ludvig Claesson har noterats för tre poäng (0+3) på 27 matcher med Växjö den här säsongen.

TV: 50-årige Jágr gör säsongens första mål





Matchrapporter: Tungt för Mora – Tingsryd bröt fina vinstsviten Växjö vann mot Brynäs hemma – avgjorde i förlängningen Mora fortsätter att vinna – har nu sex raka segrar Seger för Färjestad i toppmötet med Växjö Efter förlustraden: Seger igen för Tingsryd – 5-3 mot SSK