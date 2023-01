Medan William Strömgren varit borta under JVM har Brynäs tagit in Kevin Roy och Jacob Blomqvist. Nu återvänder han till vad som kan bli en hårdare konkurrenssituation.

– Vi får se hur Mikko ställer upp laget, säger han till Gefle Dagblad.

Under lördagen kom William Strömgren tillbaka hem till Sverige efter JVM i Kanada. Svenskarna tog sig till en bronsmatch, men förlorade där mot USA i en spännande 8–7-match. En av spelarna som växte in i turneringen var just Brynäs William Strömgren.

– Bronsmatchen var ju lite hejvilt med 15 mål. Det hade varit ett bättre slut i turneringen om vi vunnit den såklart, säger 19-åringen till Gefle Dagblad.

Under forwardtalangens tid i Nordamerika har Brynäs endast tagit sju poäng på sju matcher och man har i ett försök till att täcka upp för Strömgrens frånvaro och den dåliga formen, tagit in förstärkningar.

Nu kan plötsligt konkurrenssituationen för Strömgren vara betydligt tuffare.

Kanadensaren Kevin Roy har spelat sina sex matcher som hans korta kontrakt var skrivet över, men fler kan det bli. Klubben väntas lämna besked om hans framtid inom kort efter den imponerande injektion han kommit med.

– Jag vill stanna så länge jag kan, slog kanadensaren fast i en intervju med hockeysverige.se i slutet av december.

15 (!) forwards: “Önskar en offensiv roll"

Dessutom återvände Jacob Blomqvist till klubben under december, vilket gör att klubben nu kommer att ha hela 15 forwards och nio backar i sin trupp. Strömgren verkar trots detta inte vara särskilt påverkad.

– Vi får se hur Mikko (Manner) ställer upp laget, jag önskar såklart en offensiv roll. Men förhoppningsvis får jag spela och att man lär sig något nytt varje match, säger han till GD.

Strömgren slutade JVM med en assist på sju matcher, men imponerade tillräckligt för att hålla Calgary Flames nöjda, klubben som draftade honom i den andra rundan 2021.

– Jag hade kontakt med dom nu i Kanada och dom var nöjda med hur jag avslutade turneringen. Klart att man blir glad att dom tycker så. Men jag har faktiskt allra mest fokus på Brynäs nu, sedan får vi se till sommaren när man åker över på nån "camp" och så där.

