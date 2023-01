Pontus Själin har varit uppsatt på skadelistan den senaste tiden. I väntan på skadeprognosen måste Luleåklubben förbereda sig på att kalla in en ersättare om backen blir borta under en längre tid. Detta enligt NSD.

– Han kommer inte vara med under veckan, säger Thomas Berglund till tidningen.

Luleå Hockey har fått spela de två senaste matcherna utan Pontus Själin i truppen. Nu är frågan hur länge till som den 26-åriga backen blir kvar på skadelistan.

Tränaren Thomas Berglund är fåordig kring skadeläget, men bekräftar att backen kommer få sitta vid sidlinjen under de kommande två matcherna också.

– Vi avvaktar. Han kommer inte vara med under veckan, säger han till NSD.

Om det visar sig att backen blir borta under en längre tid måste Luleåklubben hitta en ersättare.

– Vi får se hur det är med Själin och vad det blir för prognos på honom. Vi måste vara redo att få in en förstärkning om det bli långvarigt, men det vet vi inte än, säger Berglund.

Själin har denna säsong noterats för ett mål och sju assist under sina inledande 30 matcher.

Kempe påverkad av operationen: “Det suger"

En annan spelare som inte heller är hundraprocentig ännu är Mario Kempe.

Den nyförvärvade forwarden känner fortfarande efter-effekterna av knäoperationen han undergått, och har därmed fått kliva av i förtid under ett flertal matcher.

– Det är vanligt att få värk efter ett sådant ingrepp och det man kan göra då är att återhämta sig. Jag vill spela så mycket som det går och det har känts kul att vara tillbaka då jag missat så många månader, så det suger verkligen hårt att inte kunna fullfölja matcher, säger 34-åringen till lokaltidningen.

Men målet är att Kempe ska komma till spel igen under torsdagen då Färjestad står för motståndet hemma i Coop Norrbotten Arena.

TV: Studio Oddset Hockey - med målvakterna i fokus

Matchrapporter: Frölunda vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Luleå Efter förlustsviten: Seger igen för Luleå – 2-1 mot Timrå Två mål för Oskar Lang när Leksand besegrade Luleå Straffseger för Skellefteå borta mot Luleå Brynäs vände underläge och vann