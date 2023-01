Sverige utmanade storfavoriten USA i premiären av U18-VM.

En hel drös utvisningar präglade matchen som slutade med en 3–6-förlust för Sverige.

– Det är det här som är svårigheterna för tjejerna, säger Maria Rooth i SVT:s sändning.

När Sverige inledde U18-VM för damer under söndagen gjorde de det mot en av turneringens stora favoriter USA. Men de gjorde det även med vetskapen om att de redan besegrat sin motståndare.

I dagarna inför mästerskapet hade U18-laget nämligen skrälls sig till en historisk 1–0-seger mot amerikanarna.

Kanske med den matchen nära i minnet inledde Sverige turneringen starkt och fick en hel del beröm av kommentatorerna i SVT, trots en 3–6-förlust.

– Lite som väntat, att USA skulle trycka på. Jag tror de (Sverige) har medaljchans, sade Per Svensson till SVT, pappa till Sveriges Hilda Svensson och tränare i Smålands TV-puckslag på

"Utvisningarnas match”

flicksidan.

Det var även USA som tog ledningen i matchen, och det efter en svensk utvisning. Något som kommentatorerna menar är Sverige måste se upp vid då reglerna inte är samma som i SDHL, där många av svenskorna spelar till vardags.

– De utvisningarna kan Sverige jobba på att ta bort. Det är det här som är svårigheterna för tjejerna. Alla spelarna är vana vid tacklingar. Ställ om och ställ om snabbt. Det finns många du kan plocka bort, säger Maria Rooth i sändningen.

Skottet från amerikanskan Ava Lindsay studsade på flera spelare innan den trillade in i buren bakom Ida Henriksson

– Oturligt att det kom så tidigt i matchen, men jag tycker att Sverige svarar upp bra, säger Rooth i SVT.

Det “fortsatte att vara utvisningarnas match” sedan, som Chris Härenstam uttryckte det i SVT.

Sverige åt sig in i den första perioden genom ett eget numerärt överläge och hade flera chanser att kvittera. Till slut kom också kvitteringen, men via en kontring i boxplay. Emma Rehn fick en framspelning av Emilia Bergeby Hallbeck och gjorde inget misstag i friläget.

– Jag tycker att vi kommer in i det mer och mer. Vi måste fortsätta kriga på. Det gäller att vara med. Det var Emilias förtjänst. Bra pass. Det var bara att sätta dit den, säger Rehn till SVT.

Svängig andra period

Andra perioden tog vid där den första slutade. Sverige dominerade och pucken gick som på en lina för en stund i powerplay, men återigen var utvisningarna det som ändrade matchbilden, fram och tillbaka.

USA pressade Henriksson under nästan två raka powerplay och fick in ledningsmålet strax innan Sverige själva kunde kvittera återigen. Den gången efter eget överläge i 5-mot-3-spel. Mira Hallin blev den som till slut tryckte in en returen.

– Man får tänka till innan man gör några dumheter i isen, säger Rooth.

Kort därefter återtog USA sin ledning efter ett pucktapp i den svenska zonen. Andra perioden avslutades därmed vid ställningen 3–2 till USA.

– USA är det bättre laget i den andra perioden, men Sverige är ett hot när de spelar i numerärt överläge, säger Chris Härenstam.

Såg avgjort ut - pressade USA sent

Sverige inledde tredje “energiskt”, som Chris Härenstam beskrev det, men USA var påpassliga och utökade istället till 4–2 efter en skott från en dålig vinkel.

– Den vill Ida Henriksson ha tillbaka, säger Maria Rooth.

USA fick ytterligare ett powerplay och Henriksson släppte återigen förbi en puck som hon säkerligen kommer gräma sig över.

– Det där är ett matchavgörande mål, sade Chris Härenstam efter 5–2.

Men riktigt avgjort var det inte.

Linnea Natt och Dag fick sätta dit 3–5 efter en fin dragning och framspelning av Hilda Svensson och därefter hade Sverige en ramträff i ett powerplay med dryga fyra minuter kvar att spela.

6–3 från USA sattes i tom bur. Matchen slutade med 16 utvisningsminuter för svensk del och tolv för USA.

– Självklart surt att förlora. Vi sätter oss själva i dåliga lägen och får jobba i uppförsbacke. Jag tycker inte att vi kommer upp i den nivå som jag önskar. Vi vill hålla oss på banan, men det är mycket kamp och mycket känslor, säger förbundskaptenen Andreas Karlsson till SVT efter matchen.

Ebba Hedqvist saknades på grund av skada, men kan bli tillgänglig redan i morgondagens match mot Kanada.

