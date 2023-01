Filip Hållander föll otäckt till isen i samband med en närkamp i nattens möte med Charlotte Checkers. Matchen bröts i slutminuterna efter att svensken tvingats rullas ut på bår.

Det var med strax över en minut kvar av nattens möte mellan Wilkes-Barre/Scranton Penguins och Charlotte Checkers som olyckan var framme för den tidigare Luleå- och Timråforwarden Filip Hållander.

I samband med en närkamp med en Charlotte-försvarare i det ena sarghörnet föll Hållander till isen, varpå den VM-meriterade svensken såg ut att slå huvudet och nacken i isen.

Lagkamraterna tillkallade omedelbart medicinsk personal till isen innan Hållander rullades av isen på en bår. Efter matchen hade Wilkes-Barre Scranton Penguins ingen uppdatering kring den svenske spelarens status, men utlovade via sin hemsida att man skulle uppdatera Hållanders hälsostatus när mer information fanns att hämta.

Really scary moment just now in the WBS game. Filip Hallander is upended in the corner and his head takes a lot of the impact. He's being stretchered off the ice. pic.twitter.com/498nrGNuHh