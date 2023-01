Med endast 23 sekunder kvar av övertiden avgjorde Anton Rödin gårdagens möte med Linköping. I dag anmäls kaptenen för filmning.

“Han lägger sig och speciellt det högra benet försvinner under honom, det som inte ens blir träffat”, skriver SHL på sin hemsida.

Med en dryg minut kvar av gårdagens möte mellan Brynäs och Linköping satte bortalaget ett kvitteringsmål som förlängde kvällen i Gävle.

På övertiden blev det däremot Brynäs som drog det längsta strået. Med 23 sekunder kvar att spela av förlängningen satte kaptenen Anton Rödin dit ett pricksäkert skott och säkrade segern.

Men dessförinnan hade han varit i händelsernas centrum. redan 14 sekunder in på övertiden fick Linköpings Patrick Russell sätta sig i utvisningsbåset efter en närkamp med Rödin.

Nu anmäls Brynässtjärnan efter händelsen.

“Han lägger sig”

SHL:s situationsrum skickar under onsdagen in en anmälan till disciplinnämnden då de anser att Rödin föll för lätt i situationen.

“När det har spelats 14 sekunder av overtime så lurar Brynässpelaren nr 18 Anton Rödin domarna att ta en trippingutvisning genom att förstärka situationen. Rödin har pucken vid mittlinjen och tar fart mot Linköpings försvarszon. Linköpingsspelaren nr 19 Patrick Russell sätter ut klubban för att nå pucken men träffar på Rödins vänstra ben. Rödins skridskor försvinner. Han lägger sig och speciellt det högra benet försvinner under honom, det som inte ens blir träffat. Detta för att skaffa sig fördelar under overtime.”, skriver SHL på sin hemsida.

Rödin har tidigare uttalat sig kritiskt om just det faktum att publiken får se fler filmningar i SHL.

– Jag tycker synd om publiken och domarna som behöver stå ut med den skiten, sade Rödin om Luleås Brendan Shinnimin i C More tidigare under säsongen.

TV: SHL:s tre hetaste MVP-kandidater

Matchrapporter: Seger för Brynäs efter avgörande i förlängningen mot Linköping Rögle vann hemma mot Brynäs Leksand vann hemma mot Linköping Brynäs vände underläge och vann Oskarshamn avgjorde tät match mot Linköping i tredje perioden