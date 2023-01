Nikita Zajtsev har haft en tung inledning på NHL-säsongen. Nu kan den ryske backen trejdas från Ottawa Senators, rapporterar ESPN:s initierade reporter Kevin Weekes.

Hösten och vintern har varit jobbig för Ottawa Senators ryske back Nikita Zajtsev. Den 31-årige backen har haft det jobbigt på Senators blålinje när han väl fått spela och har även placerats på waivers och sedermera skickats till farmarlaget för första gången under sin sjuåriga NHL-karriär.

Snart kan den ryske försvararens tid i den kanadensiska huvudstaden vara över.

Enligt ESPN:s initierade reporter Kevin Weekes har Senators gett Zajtsevs representanter tillåtelse att diskutera med andra klubbar för att påbörja arbetet inför en stundande trejd. Enligt Weekes ska Senators vara intresserade av ett hett löfte eller ett högt draftval i utbyte för den ryske backen.

Zajtsev har ytterligare ett år kvar på sitt kontrakt som har en lönetaksträff på 4,5 miljoner dollar. Den här säsongen har 31-åringen snittat under 17 minuters istid per match och har efter 19 matcher ännu inte gjort säsongens första mål. Enligt CapFriendly.com har Zajtsev en no trade-klausul innefattande tio lag i sitt kontrakt, vilket gör att den ryske backen har en viss makt över var han kan tänkas trejdas.

31-åringen befinner sig sedan förra veckan på Senators skadereserv efter att ha skadad sig i samband med en skottäckning i hemmamatchen mot Boston Bruins. Det är oklart hur länge den ryske backen kommer att bli borta.

Zajtsev kom till Ottawa via en trejd från Toronto sommaren 2019, där den nuvarande Södertälje-forwarden Aaron Luchuk var en av tre spelare som gick åt andra hållet.

