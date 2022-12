Ambri-Piotta vinner Spengler Cup 2022 efter stor dramatik då det schweiziska laget vann över Sparta Prag i finalen med 3-2 efter straffläggning.

Svenske Tim Heed, tillsammans med flera andra tidigare SHL-stjärnor, kan då titulera sig mästare i den klassiska turneringen.

Under nyårsafton avgjordes den 94:e upplagan av Spengler Cup då schweiziska Ambri-Piotta skulle möta tjeckiska Sparta Prag (som slog ut Örebro) i finalen.

Det blev då stor dramatik i finalen. Ambri-Piotta hade övertaget två gånger om då tidigare NHL-spelaren Alex Formenton, som skrev på för klubben bara för ett par veckor sedan, hade blivit tvåmålsskytt. På Formentons andra mål var det svenske landslagsbacken Tim Heed som slog passningen vilket gjorde att kanadensaren kunde komma i friläge.

Sparta Prag kvitterade dock båda gångerna, först efter mål av David Tomasek, och sedan satte tidigare Växjöspelaren Roman Horák 2-2 efter passning av svenske Erik Thorell.

Matchen gick då till förlängning och sedan även straffläggning för att kora en vinnare. Erik Thorell gjorde mål på straff för Sparta Prag men Dario Bürglers mål för Ambri-Piotta såg till att det stod 1-1. På den tionde straffen kunde sedan schweizarna säkra segern då Inti Pestoni gjorde mål på sin straff.

Inti Pestoni scores the shootout winner and for the first time ever, Ambri-Piotta has won the #SpenglerCup.



Biggest win in team history. #HCAP pic.twitter.com/wiqWyUQ7uY