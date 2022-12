Här är årets mest besökta lag- och spelarsidor

Eliteprospects.com är allas vår främsta källa för all möjlig hockeystatistik. Men vilka var egentligen 2022 års mest besökta sidor på sajten?

Han var den mest populära svenska spelaren.

De var de mest populära utländska spelarna i Sverige.

Supertalangen överlägsen etta.

Svenska klubben mest eftersökt i världen.

Leksandsspelaren (!) omåttligt intressant i Kanada.

"Fimpen" Eklund populärare än “Foppa”.

Röglespelaren var den mest eftersökta SHL-spelaren.

Orten där Niklas Wikegård hade den mest besökta profilen.

2022 är alldeles strax till ända, och det har blivit dags att summera året på alla möjliga och omöjliga sätt. Personligen är jag en siffer- och statistiknörd och skulle till och med hävda att en stor del av mitt idrottsintresse grundar sig just i statistiken som omgärdar den. Jag tycker ofta det är lika kul att surfa runt och leta efter häpnadsväckande statistiska saker, som att kolla på exempelvis en ishockeymatch.

Vår systersajt Eliteprospects.com har sedan dess grundande varit den ledande statistikhemsidan i hockeyvärlden. Och den absolut bästa och mest betydelsefulla hemsidan för många av oss hockeyälskare. Men hur ser egentligen statistiken på statistikhemsidans Mekka ut? Jag har fått siffrorna för 2022 (siffrorna gäller fram till 28 december 2022) och har märkt en hel del intressanta saker.

Låt oss börja med det som Eliteprospects själva gått ut med på sina sociala medier: De spelare och lag som varit mest eftersökta under året. Föga förvånande var Connor Bedard den överlägset mest eftersökta spelaren. Hans spelarprofil har besökts 888 512 gånger under året. Han var mest eftersökt i både Kanada och USA, och näst mest eftersökt i Sverige under året. Tvåan Juraj Slafkovský, som valdes etta i sommarens draft, står på 602 541 besök. Han var, förstås, etta i Slovakien. Totaltrean Shane Wright ligger precis under 500 000.

Vem var då den mest sökta svenska spelaren? Det var Djurgårdens Jonathan Lekkerimäki, som med drygt 172 000 besök på sin spelarprofil ligger på 19:e plats. Precis bakom Wayne Gretzky - och precis före Marco Kasper. Kasper är den SHL-spelare med flest besök på sin spelarsida.

Foto: Eliteprospects.

När vi går in på de mest besökta lagsidorna får vi ändå ett bevis för att Eliteprospects är en svensk sida. Bland de 20 mest eftersökta lagen hittade vi nämligen fem svenska lag allra högst upp - och 14 topp-20.

Etta på listan är HV71, med drygt 262 000 besök. Djurgården är tvåa, med 241 000. Brynäs, Färjestad och Leksand avrundar topp-fem. Alla de lagen ligger också på över 200 000 besök.

Bästa icke-svenska lag är Detroit Red Wings, som ligger några få hundra besök före Stanley Cup-mästaren Colorado.

Foto: Eliteprospects.

EP har även gått ut med vilka som var de mest besökta spelarprofilerna i utvalda svenska orter, och där får vi se allt från Connor McDavid till Niklas Dahlberg och Patrik Parkkonen.

Men frågan är om inte det allra mest intressanta är det som skedde i Hofors under 2022. Där hade nämligen Niklas Wikegård den allra mest besökta profilen.

Foto: Eliteprospects.

Utöver det här har jag fått tillgång till något mer exklusiv statistik, och här går det att grotta ned sig en jäkla massa, för att tala klarspråk. Och jag har hittat en hel del intressant.

Vi kan börja med att titta på de spelarprofiler som var mest besökta i Sverige. Jag skrev tidigare att Connor Bedard var tvåa - och med det är han inte ens bästa Connor. Etta är nämligen Connor McDavid, med 52 338 besök. Bedard ligger på ungefär 40 000. Därefter kommer den mest populära svenska spelaren, som var Elias Pettersson med drygt 39 000 besök. Han ligger precis bakom Bedard, alltså.

Låt oss gå igenom topp-30:

Elias Pettersson var den mest populära svensken, i Sverige. Foto: Bildbyrån.

Vilka var de tio mest besökta utländska profilerna i Sverige?



Vilka var de tio mest besökta juniorsidorna i Sverige?

Leo Carlsson hade den mest besökta svenska spelarprofilen bland svenska juniorer. Noterbart är att Isac Born, som den här säsongen SHL-debuterat för Frölunda, är så högt som fyra. Han får anses vara något av en doldis jämfört med de andra spelarna på listan, även om han ju var med och vann U18-VM i våras.

Vilka var de mest besökta profilerna för spelare som inte är aktiva, i Sverige?

Börje Salming Dick Axelsson Wayne Gretzky Christian Eklund Peter Forsberg

Här sticker naturligtvis Börje Salming ut, med anledning av hans tragiska bortgång. Även Christian Eklunds profil var väldigt bra besökt under året - sannolikt med anledning av succéprogrammet “Fimpens Resa". Han ligger fint, mellan Wayne Gretzky och Peter Forsberg - och har faktiskt bara 6000 färre besök än sonen William. Givetvis har Peter Forsberg 21 218 besökt. Det är klart hans antal besökare ska inledas med 21 21.

Allas vår Börje. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Svenskarna som var populära utomlands

Men frågan är om inte statistiken runt Emil Heineman stack ut allra mest. Leksandsspelaren var nämligen den svensk som var allra mest besökt i ett annat land. Hans spelarprofil hade 45 972 besök - i Kanada. Det kan jämföras med de 11 552 besök den hade i Sverige. Det finns förstås en logisk förklaring till detta, och det är att Heineman imponerade på Montréals träningsläger innan han skadade sig och fick se NHL-drömmen gå upp i rök för den här gången. Många var helt enkelt nyfikna på den relativt okände svensken, i Kanada.

Fem svenska spelare hade minst 20 000 besökt i något annat land. Heineman var överlägsen etta, närmast före Jonathan Lekkerimäki.Det ska sägas att Rögles Marco Kasper hade varit trea på den här listan, om han hade varit svensk. Det ska också sägas att Leo Carlsson var snubblande nära 20 000. Han hade 19 800 besök i Kanada.

Emil Heineman, 45 972 Jonathan Lekkerimäki, 37 485 Fabian Lysell, 20 746 Simon Edvinsson, 20 745 Lucas Edmonds, 20 511

Nu blickar vi fram mot 2023. Och tackar Eliteprospects.com för att de gör mitt och alla andras liv så mycket enklare.

