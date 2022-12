Liam Kirk gjorde succé i VM 2021 och skrev NHL-kontrakt med Arizona Coyotes.

Tiden i Nordamerika har dock varit kantad av skador och nu uppger initierade Craig Morgan på PHNX Sports att Kirk lånas ut till Jukurit i Finland.

Innan säsongen 2020/21 var det inte jättemånga som hade koll på engelsmannen Liam Kirk men då flyttade han oväntat till Hanhals i Hockeyettan och gjorde tio poäng på tolv matcher innan det blev en flytt tillbaka hem till Sheffield.

På VM 2021 fick dock Kirk sitt genombrott då han sköt sju mål och nio poäng på sju matcher för Storbritannien, vann VM:s skytteliga samt tog plats i VM:s All Star-lag. Något som är mycket ovanligt för en spelare som tillhör de mindre hockeynationerna på VM.

Efter VM skrev han då på ett treårigt NHL-kontrakt med Arizona Coyotes och flyttade till Nordamerika.

Sedan övergången till farmarligorna har dock Liam Kirk haft problem med skador. I fjol blev det bara åtta matcher i AHL för Tucson Roadrunners och den här säsongen gjorde han endast en AHL-match innan han skickades ner till farmarligans farmarliga ECHL för spel med Atlanta Gladiators. Där har han gjort elva poäng på 15 matcher.

Nu uppger initierade Craig Morgan på PHNX Sports att Liam Kirk kommer att lånas ut av Arizona Coyotes och återvända till Europa. Enligt Morgan kommer engelsmannen att spela i finska Jukurit resten av säsongen där han kommer coachas av tidigare Coyotes-spelaren Olli Jokinen.

Here's the deal:



Liam Kirk will head back to Tucson to gather his belongings because he is being loaned to Jukurit of the Finnish League (coached by former Coyote Olli Jokinen).



The Coyotes will still retain his rights and he'll almost certainly be back with Tucson next season. https://t.co/qetPAwDaf1