Leksand stängde av ungdomsspelare: "Inget som vi står för"

Två spelare i Leksands ungdomslag bröt mot klubbens interna ramverk och stängdes sedermera av från all verksamhet.

Nu välkomnas spelarna tillbaka.

“Från styrelsens håll anser vi att det är viktigt att låta spelarna i ungdomslaget få en möjlighet att fortsätta sin utveckling inom Leksands IF”, skriver klubben på sin hemsida.

Under november och december har två ungdomsspelare i Leksand brutit mot det interna ramverk som klubben satt upp. Övertrampen har varit så pass grova att klubben valde att stänga av spelarna från all verksamhet i klubben.

– De incidenter som inträffat är inget som vi i Leksands IF står för och det är givetvis beklagligt för samtliga inblandade. Vårt interna ramverk för hur man behandlar varandra och hur man agerar när man representerar Leksands IF som föreningen är grundläggande, säger Anders Lindell, ordförande i Leksands IF Ideella förening till klubbens hemsida.

Välkomnas tillbaka

De två spelarna välkomnas nu tillbaka av klubben, meddelar klubben via sin hemsida.

“Från styrelsens håll anser vi att det är viktigt att låta spelarna i ungdomslaget få en möjlighet att fortsätta sin utveckling inom Leksands IF. Vi värnar om välmåendet för samtliga spelare och kommer fortsatt hålla tät kontakt med tränare och ungdomsansvarig för att säkerställa att alla spelare i laget mår bra”, skriver klubben på sin hemsida.

Vidare berättar Leksands vd Andreas Hedbom att samtal har hållits med samtliga spelare inom det drabbade laget samt med de två spelarna som tidigare stängs av.

– Samtal har hållits med samtliga spelare inom laget för att säkerställa välmåendet och fortsatt utveckling. Samtal har även hållits med det två spelare som har varit inblandade i incidenterna för att tydligt klargöra föreningen ramverk, säger Hedbom.

