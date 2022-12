Fredrik Olofsson har fått en något försenad, men lika härlig julklapp. Under tisdagen meddelade Dallas Stars att man valt att kalla upp den tidigare SHL-stjärnan till NHL.

Efter fjolårets succé i Oskarshamn, där Fredrik Olofsson spelade till sig en plats i den svenska OS-truppen och öste in 42 poäng (15+27) på 49 SHL-matcher, lyckades 26-åringen landa ett envägskontrakt med Dallas Stars.

Under hösten och vintern har den tidigare SHL-stjärnan dock fått finna sig i att spela farmarlagshockey med Texas Stars, men nu får Olofsson en härlig, om än lite försenad, julklapp.

Via sin hemsida meddelar Dallas Stars under tisdagen att man valt att kalla upp 26-åringen till NHL. Därmed kan Olofsson få chansen att göra NHL-debut redan under natten till torsdag, svensk tid, då Stars gästar Nashville Predators.

Olofsson har den här säsongen noterats för tolv poäng (4+8) på 28 matcher i AHL med Texas Stars. I Dallas Stars återfinns sedan tidigare Nils Lundkvist. Under säsongen har även Jacob Peterson även fått chansen att spela en NHL-match med klubben.

