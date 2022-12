Sverige vann JVM-premiären mot Österrike med hela 11-0.

Robin Olausson tar då ut fem punkter efter krossen – både vad Sverige gjorde bra men även vad de ska tänka på i kommande matcher.

Juniorkronorna hade en tuff förberedelse inför JVM då det blev dubbla förluster i träningsmatcherna mot USA (1-5) och Schweiz (3-4). När man såg spelet i de två matcherna så fanns det ändå anledning att vara lite orolig inför kvällens premiär.

Sverige hade direkt svag puckhantering och det var mycket slarv när laget skulle avancera med pucken. Juniorkronorna tappade pucken en hel del vilket ledde till mycket farliga målchanser bakåt. Man gjorde det onödigt svårt i uppspelsfasen i stället för att ta en enkel lösning, komma ut ur egen zon och avancera uppåt. Misstag som Sverige behövde städa bort till att själva turneringen skulle börja.

I premiären mot Österrike syntes de här tendenserna tidigt i matchen då Sverige lätt såg stressade ut när motståndarna satte press och det blev en del missar som kunde ha lett till mål i baken mot ett bättre lag som förvaltade sina chanser. Ju längre matchen led desto bättre blev det dock. Juniorkronorna såg mer trygga ut med pucken och skickade inte bara iväg den utan hjälpte varandra att komma ut ur situationer i egen zon. Förhoppningsvis handlade det bara om premiärnerver plus en ovana vid spelet på liten rink för om Sverige göra likadana misstag mot Tjeckien och Kanada så kommer det definitivt att straffa sig.

I en kort turnering som JVM krävs det att stjärnorna kliver fram och levererar om ett lag ska ha chansen att gå långt och kämpa om medaljerna. Premiären mot Österrike blev då perfekt på så sätt att flera av de ledande spelarna för Juniorkronorna fick göra mål och bygga på självförtroende inför de tuffare matcherna som väntar.

Men viktigast av allt var att Jonathan Lekkerimäki fick sätta en puck. Lekkerimäki har haft en jobbig höst i Djurgården med skador och svagt spel. Han har då endast gjort ett mål och fem poäng på 20 matcher, klart sämre än vad vi vet att han är kapabel till. Lekkermäki har dock visat att han kan vara väldigt viktig på en sån här turnering med sina fem mål och 15 poäng när Småkronorna vann U18-VM i maj. Nu kan Lekkerimäki bygga upp sitt självförtroende och då kan han bli ett väldigt stort offensivt hot för Sverige med sitt väldigt vassa skott.

