Sju raka förluster, tolv på hemmaplan.

Malmö föll återigen ihop och förlorade med 2–3 mot Frölunda.

– Vi måste städa bort det om vi ska ta poäng, säger Fredrik Händemark till C More efter matchen.

En trepoängare på hemmaplan. Det var Malmö Redhawks facit inför dagens omstart i SHL. Tabelljumbon tog emot Frölunda på annandagen och förlorade igen, trots en stark förstaperiod.

De elva senaste hemmamatcherna har slutat med en förlust för Tomas Kollars gäng och inför mötet med Frölunda tryckte man själva på hur viktigt det var att vända på formen. En gång för alla.

– Vi hittar vägar att förlora, men vi måste bryta mönster och hitta vägar att vinna i stället. Vi har tränat på innan jul, på saker som vi har behövt jobba på. Vi har även kört lite hårdare än normalt. Vi hoppas på bättre fart mot Frölunda, sade Pathrik Westerholm inför matchen.

Föll ihop i andra – två mål på en dryg minut

Det ökade fokuset under uppehållet såg ut att ha lönat sig tidigt i den första perioden. Hemmalaget vann skotten med 12–7 och hittade även ett ledningsmål genom Oliver Lauridsen, men återigen tappade man i den andra perioden och förlorade till slut med 2–3.

– Vår första period är faktiskt riktigt bra. Vi ställer till det lite för oss själva i egen zon. Han är inte den enda som är slut (Daniel Marmenlind), men vår inställning på på topp, säger Lauridsen till C More.

Men efter den fina första perioden, blev det omvända roller i den andra. Frölunda tog över mötte och fick bra utdelning på sina chanser. Två mål inom loppet av en dryg minut satte bortalaget i förarsätet och när perioden var slut var det istället en 3–2-ledning till Göteborgarna.

Mål bortdömt innan målvakten klev av skadad

Malmö gav sig inte så lätt däremot. Tidigt i den tredje hamnade pucken bakom Frederik Dichow och hemmalaget trodde sig ha kvitterat. Efter en videogranskning kunde det dock konstateras att Emil Sylvegård nätat på ett otillåtet sätt.

Malmö fick återigen chansen att kvittera och pressade Dichow i målet. Så pass mycket att han vid ett avslut sträckte ut benet tills något såg ut att göra rejält on. Den unga målvakten föll ihop på isen och behövde till slut få hjälp av isen.

Lars Johansson kom in och höll sedan tätt. Matchen slutade därmed just på siffrorna 3–2 till Frölunda. Malmö har därmed förlorat sina sju senaste matcher och sina tolv senaste i hemmaarenan.

– Rätt okej match ändå tycker jag. Det finns mycket grejer att ta med oss. Vi slarvar lite på några av deras mål. Vi måste städa bort det om vi ska ta poäng. Vi har gjort många bra förstaperioder, men andraperioderna har dödat oss fullständigt. Så dålig kan man inte vara från första till andra. Vi får prata om det, titta på det, säger Fredrik Händemark till C More efter matchen.

Malmö Redhawks – Frölunda: 2–3 (1–0, 1–3, 0–0)

Malmö: Oskar Lauridsen, Marcus Sylvegård

Frölunda: Jan Mursak, Jacob Nilsson, Patrik Carlsson

