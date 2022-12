Efter två raka förluster fick Färjestad tillbaka sin stora backstjärna.

Då hittade man tillbaka till segerspåret med 3–2 mot Rögle.

– Det känns otroligt skönt, säger Lennström till C More.

Den 27 oktober var senaste gången som Theodor Lennström klev ut på isen. Men i dag var Färjestads backstjärna tillbaka på isen i SHL igen för första gången sedan fotskadan.

– Det känns otroligt skönt att slippa sitta på sidan, säger Lennström till C More.

Återkomsten kom mot ett Rögle som innan juluppehållet kom från två raka segrar. För Färjestad var uppgiften att studsa tillbaka från två uddamålsförluster. En uppgift de lyckades med till slut. På övertiden avgjorde Joakim Nygård med sitt andra för dagen, till 3–2.

Talangen nätade – direkt efter lånet

Första perioden slutade med 1–1 på på resultattavlan efter att Rögle gjort ett mål trots numerärt underläge innan Lucas Forsell fick näta i återkomsten, efter lånet i Karlskoga.

– Kul att göra mål. Det är lite hackigt, det svänger åt båda hållen, kanske lite fördel Rögle, säger Forsell till C More och fortsätter berätta om sitt lån:

– Situationen blev att konkurrensen var för tuff just nu, då kom vi överens om en bra lösning för alla tre parter. Karlskoga har ett grymt gäng som tagit hand om mig. Speltiden har varit viktig, och det har jag fått där, säger Forsell.

"Kändes att jag spelade 23 minuter"

Joakim Nygård lyckades sedan vända matchen till hemmaspelande Färjestads fördel tidigt i den andra perioden, men trots ett klart övertag i skottstatistiken och flera chanser i fem-mot-fyra kunde man inte utöka.

– Första är lite trevande, vi började svagt men jobbade oss in i det. Andra är bra fem mot fem, men powerplay är under all kritik. Vi jobbade bättre och låg närmare dem, och vann puckar mot dem. Det är bara att fortsätta ligga på, säger Nygård till C More efter andra perioden.

Rögle tog sig därmed tillbaka in i matchen och det krävdes till slut en förlängning för att skilja lagen åt. Där klev Nygård fram igen och satte sitt andra för dagen, vilket säkrade en 3–2-seger i Lennströms comeback.

– Det kändes att jag spelade 23 minuter. Det var kul att vara tillbaka, att äntligen få vara där ute och spela inför fullsatt. Det var magiskt. Vi gör en bra match, kanske inte första perioden helt och hållet, efter det gör vi en bra match och det vi snackat om, säger Lennström till C More efter matchen.

Färjestad – Rögle: 3–2 (1–1, 1–0, 0–1 (1–0))

Färjestad: Lucas Forsell, Joakim Nygård x2

Rögle: Ludwig Larsson, Brady Ferguson

TV: Uppmärksammade målvaktsingripandet – som taget ur tv-spel

Matchrapporter: Färjestad avgjorde i förlängningen mot Rögle Rögle segrare hemma mot Frölunda – Adam Edström matchvinnare Luleå vann mot Färjestad efter mål av Leo Komarov Rögle utklassade Timrå på hemmaplan Frölunda vann borta mot Färjestad