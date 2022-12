En ny regel gör det möjligt för Sverige att enkelt byta ut ett par spelare i sin JVM-trupp. Men Juniorkronorna väljer, trots det, inte att ha reserver på plats i Kanada.

– Inga planer att behålla någon kvar i Kanada idag, skriver förbundskaptenen Magnus Hävelid i ett SMS till hockeysverige.se.

Normalt sett får förbundskaptenerna plocka ut 23 spelare, tre målvakter och 20 utespelare alltså, och efter att pucken släppts i premiären finns det ingen möjlighet att byta ut spelarna. På grund av coronasituationen har man de senaste åren dock fått anmäla 25 spelare till turneringen.

Men i år har det internationella ishockeyförbundet hittat en mellanväg mellan de två varianterna. Precis som tidigare får man bara plocka ut 23 spelare i truppen, men den här gången kan två spelare bytas ut under turneringen. Om en spelare byts ut får den spelaren emellertid inte komma tillbaka in i truppen igen. Alltså är det fortsatt så att bara 23 spelare åt gången får vara registrerade - men sammanlagt 25 spelare kan anmälas under turneringens gång.

Ett par av Sveriges guldkandidater, USA och Finland, har därför tagit ut 25 spelare i sin trupp, trots att bara 23 får anmälas till premiären. Men de två som inte anmäls kan fortfarande vara kvar runt laget med en förhoppning om att anmälas senare i turneringen.

Så har inte Sveriges förbundskapten Magnus Hävelid valt att göra.

“Reserver på hemmaplan”

Hävelid tog förvisso ut en extra back i den preliminära VM-truppen, men han tog bara ut 13 forwards. Han valde alltså bara att ta ut 21 utespelare. Och för hockeysverige.se berättar Hävelid dessutom att han planerar att skicka hem den backen som inte tar plats på sju backar, och alltså inte behålla någon extra spelare i Kanada, som försäkring ifall truppen drabbas av skador eller sjukdom.

“Vi anmäler in 3-7-13. Inga planer att behålla någon kvar i Kanada idag. Saker och ting kan ju såklart ändras under veckan. I så fall kommunicerar vi det. Övriga reserver är på hemmaplan”, skriver förbundskaptenen i ett SMS.

Sverige kommer alltså bara behålla 23 spelare på plats i Kanada - trots att 25 spelare i teorin skulle kunna behållas i spelorten Halifax.

Sverige premiärspelar på annandagen. De möter dock USA i en träningsmatch på onsdag, och Schweiz i en träningsmatch på fredag. Båda matcherna sänds på SVT.

Truppen till JVM 2023

MÅLVAKTER

1. Ian Blomquist

30. Marcus Brännman

35. Carl Lindbom

BACKAR

2. Elias Pettersson

3. Hugo Jonasson

4. Axel Sandin Pellikka

6. Victor Sjöholm

7. Calle Odelius

8. Adam Engström

9. Ludvig Jansson

15. Jakob Norén

FORWARDS

10. Fabian Wagner

11. Fabian Lysell

12. Noah Östlund

18. Filip Bystedt

19. Isak Rosén

20. Liam Öhgren

21. Leo Carlsson

23. William Strömgren

24. Jonathan Lekkerimäki

25. Milton Oscarson

26. Victor Stjernborg

27. Oskar Pettersson

28. Simon Robertsson

