Nicklas Lasu har inga tankar på att flytta från Frölunda. Utan nu har den assisterande kaptenen skrivit på en kontraktsförlängning med Göteborgsklubben som gäller till och med säsongen 2025/26, meddelar klubben på sin hemsida.

Den assisterande kaptenen Nicklas Lasu ser inte ut att lämna Frölunda i första taget.

Nu har den 33-årige forwarden skrivit på en förlängning med Frölunda som sträcker sig till och med 2025/26. Detta meddelade klubben under morgonen via sin hemsida.

“Kontraktet ger mig tre ytterligare chanser”

– Jag är otroligt glad över att få fortsätta i Frölunda. Det är här jag vill vara och jag vet att jag kan prestera i tre år till, säger han och tillägger:

– Jag vill bli ihågkommen som en vinnare och det här kontraktet ger mig tre ytterligare chanser.

Lasu har ett flertal säsonger med Göteborgsklubben under bältet, och har denna säsong noterats för nio poäng (6+3) under 26 matcher. Totalt har han stått för 231 poäng under 792 matcher med Frölunda.

