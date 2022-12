Dan Tangnes har gjort stor succé i EV Zug.

Nu förlänger tränaren sitt kontrakt med klubben till 2026.

2018 lämnade Dan Tangnes sitt jobb som huvudtränare för Linköping och flyttade sedan till EV Zug i Schweiz.

Där har Tangnes gjort stor succé då han direkt vann Swiss Cup under sitt första år i Zug. Därefter har han byggt upp klubben till en maktfaktor i Schweiz. Två år i rad har den norske tränaren varit med och blivit schweizisk mästare med EV Zug, så sent som i våras blev Zug mästare efter att ha vänt 0-3 till 4-3 i matcher under finalen mot ZSC Lions.

Dan Tangnes hade redan kontrakt med EV Zug till 2024 men redan nu meddelar klubben att de har kommit överens om att förlänga kontraktet till 2026.

Den här säsongen har det gått lite tyngre för EV Zug i den schweiziska ligan då laget just nu ligger på sjundeplats i tabellen. De har dock tagit sig till semifinal i Champions Hockey League för första gången där de kommer att möta finska Tappara om en plats i CHL-finalen.

Dan Tangnes har tidigare varit huvudtränare i SHL för både Linköping och Rögle.

