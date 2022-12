13 säsonger ska blir 16.

Leksand meddelar att trotjänaren Jon Knuts har förlängt sitt avtal.

– Mitt mål är helt klart att få vinna SM-guld med Leksands IF, säger Knuts på klubbens hemsida.

Som 17-åringen klev Jon Knuts in i Leksands organisation. Där har han sedan slagit igenom och blivit kvar. Förutom en kort tid i Malmö Redhawks har Knuts representerat laget från Dalarna i hela sin karriär.

Totalt har det blivit 684 tävlingsmatcher i tröjan, under 13 säsonger. 21-matcher in på just denne 13:e säsong meddelar Leksand nu att man kommer få ha kvar sin trotjänare under många år framöver. Knuts har nämligen förlängt sitt kontrakt med tre år. Ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2025/2026.

– Han är en person som är oerhört viktig för Leksands IFs identitet, både på och utanför isen. På isen får vi alltid se en hundraprocentig inställning, och han är en krigare som har sitt fysiska och uppoffrande spel som största vapnet. Jon är oerhört nyttig i de defensiva delarna och kan verkligen vara en ”pain in the ass” för motståndarnas backar, säger sportchefen Thomas Johansson på klubbens hemsida.

Kan bli historisk

Knuts kommer därmed ha chansen att gå om Niklas Eriksson som den spelare som gjort flest matcher i Leksands-tröjan. Just nu är Knuts endast 36 matcher bakom Eriksson.

– Jag har hejat på Leksands IF sedan jag var liten, och jag minns när vi spelade landhockey på gatan som små och drömde att vi var leksandsspelare. Att nu få leva mitt i den drömmen är faktiskt lite otroligt. Det känns som att föreningen tar steg i rätt i riktning hela tiden, och har rätt folk på rätt positioner vilket gör att det känns ännu bättre att stanna. Mitt mål är helt klart att få vinna SM-guld med Leksands IF, säger Knuts.

