Martin Pärna toppar KRIFs interna poängliga i Hockeyettan. Nu lånas han ut till Vita Hästen för att förstärka deras skadedrabbade forwardssida.

– Det är som en try-out för honom, säger tränaren Anders Olsson till Norrköpings Tidningar.

Under fredagens möte mot AIK kan eventuellt två bekanta ansikten ansluta till Vita Hästens laguppställning igen. Detta då Norrköpings Tidningar rapporterar att Jesper Samuelsson återvänder efter tids frånvaro, och möjligtvis kan även Marcus Eriksson vara i spelklar status igen.

Men trots de positiva beskeden har Norrköpingsklubben hål att fylla på forwardssidan då skador fortfarande spökar i truppen.

Därmed lånas forwarden Martin Pärna nu in från KRIF i Hockeyettan under en matchs tid.

– Det är de trådarna jag har valt att dra i och vi hoppas det kan fungera. Han vill visa upp sig också och det är som en try-out för honom. Han vill gärna till allsvenskan, säger Vita Hästen-tränaren Anders Olsson till NT.

“Är bra på rören och har bra skott”

Forwarden själv ser fram emot morgondagens match och att få visa vad han går för under morgondagens match med Norrköpingsklubben.

– Jag är inte så storväxt men är rätt spelskicklig av mig. Jag är bra på rören och har bra skott. Jag försöker utnyttja farten när jag inte är så stor, säger Pärna till lokaltidningen.

Den 29-årige forwarden har under säsongen noterats för 15 (5+10) poäng under 18 matcher i Hockeyettan, och toppar just nu KRIFs interna poängliga. Totalt har Pärna stått för 231 poäng under sina 271 matcher i ligan.

TV: "Det är där det felar för Luleå"

Matchrapporter: Liam Öhgren det stora utropstecknet när Djurgården slog Vita Hästen Bik Karlskoga avgjorde tät match mot Vita Hästen i tredje perioden Kalmar kan fira seriesegern efter 5-0 mot KRIF Vita Hästen avgjorde tät match mot Västerås i tredje perioden Seger för Nybro efter avgörande i förlängningen mot KRIF