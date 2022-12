Barry Trotz tog en paus från coachandet inför säsongen.

Trots att han nu har fått flera erbjudanden att återvända som NHL-coach så känner stjärntränaren att han inte är redo än.

– Det lutar åt att jag tar ledigt resten av säsongen, säger Trotz.

Efter en tung säsong med New York Islanders i fjol fick stjärntränaren Barry Trotz oväntat sparken.

Han var sedan jagad av i princip varenda NHL-klubb som stod utan en huvudtränare men Trotz tackade nej till alla erbjudanden då han valde att ta en paus från coachandet.

Nu berättar 60-åringen att han återigen fått erbjudanden av klubbar – men att han inte är redo att kliva in i ett NHL-bås just nu.

– Jag vet inte än. Det har varit en del lag som har hört av sig under säsongen men jag har sagt att jag inte är redo än. Jag har inte tagit något beslut än men det lutar åt att jag tar ledigt resten av säsongen och ser hur läget är sedan. Hockeyn är fortfarande en del av mitt liv men jag fortsätter fokusera på mig själv och min familj, säger Barry Trots i podcasten "The Chirp with Daren Millard".

Vill ta över en storklubb

Barry Trotz har tidigare öppnat för att ta över ett “Original Six”-lag. Han har även tidigare berättat att han just nu fokuserar på sin familj.

– Jag har några personliga saker med familjen som jag håller på att ta hand om. Det känns som att jag inte hade kunnat göra rätt för mig själv om jag tagit ett jobb nu för det är väldigt krävande att vara NHL-tränare. Det kräver mycket energi både känslomässigt och mentalt, jag är inte redo att gå in på något nytt just nu.

Barry Trotz är en av de mest rutinerade coacherna i NHL:s historia. Han har varit huvudtränare ända sedan 1998 då han tog över Nashville Predators. Han har sedan coachat i 1 812 matcher över 24 år vilket är näst flest genom tiderna då endast legendariske coachen Scotty Bowman har fler. Barry Trotz har också 914 vinster under sin coachkarriär vilket är tredje mest i NHL:s historia. Han har även vunnit Jack Adams Award som NHL:s bästa tränare två gånger, 2016 och 2019 samt vann Stanley Cup med Washington Capitals 2018.

