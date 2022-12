Rögle riskerar att komma till spel utan fem ordinarie backar i morgondagens match mot Timrå.

Därför lånar de nu in Viktor Grahn från Kristianstad.

Det är ett tufft matchschema för Rögle BK för tillfället då de spelade i CHL och förlorade kvartsfinalen mot Tappara under tisdagen. Under onsdagen reser de då hem från Finland och redan under torsdagen väntar nästa match då de ska möta Timrå i SHL.

De tvingas då klara sig utan tre ordinarie backar då Adam Engström, Erlend Lesund och Tony Sund alla är iväg på landslagsspel. Även William Wallinder och Michael Kapla är osäkra till spel då duon dras med sjukdom- och skadebesvär.

Rögle kan därför tvingas spela utan fem ordinarie backar i matchen mot Timrå. Nu meddelar SHL-klubben att de då lånar in allsvenske backen Viktor Grahn från Kristianstad till morgondagens match.

– Tack till Kristianstad för att vi kunde lösa det här. Vi kan ha fem backar borta, och med flera juniorbackar också iväg på landslagsspel är vi glada för den här lösningen. Viktor är en stabil back, säger sportchefen Chris Abbott till klubbens hemsida.

“Kan komma in med energi”

Förutom Grahn så kommer även Theo Nordlund, som plockades in på ett månadslångt kontrakt, få möjligheten att spela i Rögle för första gången efter att ha suttit på bänken både i lördagens SHL-match samt under tisdagens CHL-kvartsfinal.

– Det ska bli roligt att se hur de här två kan komma in med energi och ta för sig. Timrå är ett bra lag, men det är vi också, säger Abbott.

Viktor Grahn har gjort fyra poäng på 25 matcher i Kristianstad den här säsongen. I fjol gjorde han succé med 28 poäng på 52 matcher i HockeyAllsvenskan och han lånades även då in till Rögle under en SHL-match.

