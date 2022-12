Västervik uppges kunna sälja stjärnbacken Daniel Brickley.

Södertälje har då varit intresserade – men skrämdes bort av den dyra prislappen för att köpa loss Brickley.

“En miljon är utköpet, utöver det så tillkommer lön och bonusar”, säger sportchef Emil Georgsson till Länstidningen Södertälje.

Inför årets säsong värvade Västervik in Daniel Brickley och den amerikanske backen har gjort stor succé i HockeyAllsvenskan under säsongens första halva.

På 27 matcher har Brickley gjort 26 poäng vilket gör att han ligger trea i backarnas poängliga och sjua i den totala poängligan. Han har även 45 blockerade skott vilket är bäst i serien och hans 43 tacklingar är näst bäst i ligan. Brickley snittar även över 27 minuters istid per match vilket är överlägset mest av alla spelare i HockeyAllsvenskan. Han har alltså helt enkelt varit dominant då han är i toppen av alla statistiska kategorier.

Framgången har gjort att andra klubbar har börjat visa intresse för Daniel Brickley. Både klubbar i SHL samt toppklubbar i HockeyAllsvenskan ska vara intresserade av amerikanen. Samtidigt har Västervik en vana av att sälja några av sina bästa spelare i slutet av säsongen för att tjäna pengar.

2019 var det Kevin Schulze som lämnade för Leksand och Trevor Mingoia gick till Rögle, 2020 såldes Adam Plant till Björklöven och Darren Nowick till Skellefteå, 2021 var det Marcus Davidsson som gick från Västervik till Södertälje och förra säsongen såldes Myles Powell till HV71. Powell ska ha varit dyrast av dessa med en prislapp runt en halv miljon kronor.

“Spontant tveksam”

Enligt Länstidningen Södertälje har SSK nu visat intresse för Daniel Brickley, något som även Björklöven och MoDo ska ha gjort. Södertälje ska dock ha blivit bortskrämda av Västerviks dyra prislapp för att släppa Brickley, något som bekräftas av sportchefen Emil Georgsson.

"En miljon är utköpet, utöver det så tillkommer lön och bonusar. Så klart mycket pengar och det är upp till varje klubb att värdera det. Känner man att man har dom pengarna så kanske det är värt det. SSK har en topporganisation på denna nivå. Vi behöver hitta tillbaka förtroendet hos supportrar och sponsorer. Förhoppningsvis kan vi ta ett steg framåt i år och fortsätta nästa säsong. Finns inte dom pengarna och det är ett beslut som ligger ovanför mig om vi ska syssla med miljonutköp… Jag är spontant tveksam, skrev Georgsson då han gästar LT:s liverapport.

“Haft några backar på bordet”

Södertälje är dock fortfarande ute efter att värva en back men vill inte göra en för kostsam affär.

"Vi har haft några backar på bordet under hösten men inget har fallit oss i smaken. Finns en back vi bearbetar just nu men vill inte betala för mycket. Då det likt allt som dyker upp just nu är i kategorin mer eller mindre 'chansningar' då de antingen inte spelat ännu eller kommer från en mindre lyckad tid i sin senaste klubb", skriver Emil Georgsson.

