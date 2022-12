Växjö vann, planeligt, borta mot Brynäs. Men sättet det vann på borde oroa. För Brynäs alltså. Inte för Växjö. Hos serieledarna finns precis allting på plats. Och för Brynäs är målvaktsspelet alltjämt SHL:s sämsta.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det fanns definitivt frågetecken i Johan Alcéns Brynäsbygge inför säsongen. Målvaktssidan var lika definitivt inte ett av dem. Alcén pratade om att Brynäs behövde ett tandem som kunde dra varandra. Det skulle absolut inte bli som det varit de senaste två åren, när Viktor Andrén inte ens var nära att utmana vare sig Samuel Ersson eller Veini Vehviläinen.

Veini Vehviläinen blev därför kvar - trots att Brynäs också tog in Anders Lindbäck. Där hade de SHL:s på pappret vassaste målvaktspar. Två potentiella förstemålvakter.

Nu är Vehviläinen borta. Och Anders Lindbäck har näst intill kostat Brynäs lika många poäng som han spelat in. Att det slinker in någon puck här och där, att det tar ett tag att komma in i SHL-hockeyn igen efter ett drygt decennium utomlands - det är en sak. Men halvvägs in i säsongen ser målvaktsveteranens spel ut precis på samma sätt som det gjorde i september och oktober. Det släpps enkla returer. Det släpps skott från långt håll. Det släpps skott vid förstastolpen. Känslan, för mitt förvisso okunniga målvaktsöga, är att han ofta överarbetar situationer vilket gör att målet inte sällan lämnas lite väl öppet.

Framför allt görs det väldigt mycket konstiga mål på Brynäsmålvakten. Det kan helt enkelt inte vara en slump.

SÄSONGENS BÄSTA PERIOD

Matchen mot Växjö var inget undantag. Brynäs ledde en period skotten med 11-1 - men låg under med 1-0. Efter den första perioden ledde Brynäs skotten med 20-5 men låg under med 2-1 sedan Lindbäck släppt in ett till synes ganska billigt mål från Dan Sexton.

Brynäs imponerade stort, spelmässigt, men kunde liksom aldrig bygga något momentum målmässigt. Mikko Manner kallade det för säsongens bästa period. Och ändå låg man under.

Och i andra målburen stod Adam Åhman. Ena halvan av det målvaktspar som många dömde ut som ett av de svagare, inför säsongen. Jag rankade dem till och med sist, eftersom Emil Larmi var direkt svag förra säsongen och Åhman inte bevisat sig på SHL-nivå över det. Det paret har i stället varit ett av SHL:s allra bästa. Kanske det bästa.

Jag är inte dummare än att jag fattar att det är betydligt lättare att stå bakom Växjös försvar än Brynäs försvar - men att lägga skillnaden på målvaktsspelet där är alldeles för enkelt. Både Emil Larmi och Adam Åhman har gjort sitt för att Växjö ska ta de där poängen. De har gjort sitt för att försvaret, och laget i stort, ska se så bra ut som de faktiskt gjort.

Det är nästan så att man behöver gnugga sig i ögonen när man ser att Växjös målvaktspar, statistiskt, har varit SHL:s bästa. Och att Brynäs storsatsning med Lindbäck, Vehviläinen och nygamle Tomi Karhunen gett ligans sämsta målvaktsspel. Det går att argumentera för att Anders Lindbäck, som nu ska iväg på landslagsuppdrag, varit ligans största besvikelse.

Brynäs kvitterade till 2-2 i den andra perioden - men bara ett par minuter senare satte Kalle Kossila (som borde byta namn till Glödhete Kossila) 3-2. Ett mål som på intet sätt var Lindbäcks fel, ska sägas. Greg Scott kvitterade sedan till 3-3 i slutet av den tredje perioden och då var känslan att Brynäs mycket väl skulle kunna ta alla tre poängen. De skapade en del chanser - men Adam Åhman stod i vägen.

BERODDE PÅ EN ENDA SAK

Sen kom Växjö i en snabb kontring. Jayden Halbgewachs skickade iväg en backhandpuck från halvdåligt läge - och pucken gick in. Ett mål som Anders Lindbäck givetvis vill ha tillbaka.

Det också.

Efter matchen åkte Lindbäck med ena plocken riktad mot hemmaklacken. Nästan som om han bad om ursäkt.

Jörgen Jönsson stod på presskonferensen och berömde Adam Åhman. Det är lätt att förstå varför. Mikko Manner konstaterade att serieledarna kan vinna även när spelet inte stämmer.

Det kan inte Brynäs. I kväll räckte det inte ens att vinna skotten med 40-16.

Brynäs förlorade igen. Växjö vann igen. Och det berodde egentligen på en enda sak:

Målvaktsspelet.

Den här gången också.

