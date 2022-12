Kanada får drömförstärkningar i JVM

Kanada får tre stjärnförstärkning till den stundande JVM-turneringen.

Sedan tidigare är Los Angeles backen Brandt Clarke klar för spel – nu lånas även Shane Wright och Dylan Guenther ut av sina NHL-klubbar.

Torsdagen började med att TSN:s Darren Dreger rapporterade att Shane Wright skulle infinna sig i Moncton i dag för att göra det kanadensiska JVM-laget sällskap i förberedelserna inför den stundande JVM-turneringen i Moncton och Halifax.

Senare under dagen bekräftade Hockey Canada detta. Stortalangen lånas av Seattle Kraken för att ladda upp inför turneringen.

Stortalangen, som draftades som fjärde spelare totalt i sommarens NHL-draft, har spelat åtta NHL-matcher med Seattle Kraken under hösten och sköt så sent som under natten till onsdag, svensk tid, sitt första mål i NHL i förlustmatchen mot Montreal Canadiens.

Alla tre klara för spel

Wright är en av sex kanadensiska juniorspelare som spelar i NHL den här säsongen. Utöver honom återfinns även Mason McTavish (Anaheim), Dylan Guenther (Arizona), Wyatt Johnston (Dallas), Cole Sillinger (Columbus) och Brandt Clarke (Los Angeles) i ligan.

Under sena onsdagskvällen meddelade Los Angeles att man kommer att släppa Clarke till JVM-turneringen. Under torsdagen kom ytterligare förstärkningar för Kanada. Beskedet om att Shane Wright lånas ut följdes även upp av att även Guenther släpps till turneringen av sin NHL-klubb.

Clarke har producerat två poäng (0+2) på nio NHL-matcher med Los Angeles Kings den här säsongen, medan Guenther stått för elva poäng (3+8) på 21 matcher för Arizona Coyotes.

