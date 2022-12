Idag presenterade förbundskaptenen Ulf Lundberg spelarna som ska få bära det blå-gula stället, och representera Damkronorna under turneringen som drar igång under mitten av december.

– Man spelar inte bara ytterligare en landslagsturnering, utan man ska vara riktigt hungrig, säger Lundberg till Hockeysverige.se

Under dagen presenterade Ulf Lundberg den trupp som ska representera Sverige under den kommande hemmaturneringen, som tar plats i Ängelholm och Helsingborg. Tufft motstånd väntar Damkronorna, då Tyskland, Schweiz, Finland och Tjeckien står på schemat. Men förbundskaptenen känner sig manad att ta sig an utmaningen tillsammans med det svenska landslaget.

Efter presskonferensen fick Hockeysverige.se tag i förbundskaptenen Lundberg för ett snack om den nyuttagna truppen, och läget inför turneringen.

Hur har tankarna gått kring uttagningen, och inför landslagsturneringen överlag?

– Det är ett pussel man ska lägga, och som innehåller olika individer till olika roller. Så det bygger dels på hur man presterar. Dagsformen i sitt klubblag, eller på college då. Men naturligtvis vägs det också in vad man har presterat tidigare. Så det är en mix hela tiden, och en väldigt rolig process att jobba i tills man lämnar in truppen.

Men oavsett erfarenhetsnivå finns det en nyckelfaktor som Lundberg vill se sina spelare visa — nämligen hunger.

– Den har en bra mix då det är en hel del spelare med mycket erfarenhet, men också mycket hunger kvar. Det är viktigt. Man spelar inte bara ytterligare en landslagsturnering, utan man ska vara riktigt hungrig, och ska vara motiverad till hundra procent när man är med.

– Det gäller även att ha den mixen mellan riktigt hårt jobb som man måste lägga ner, men också, att vi vill spela med puckansvar och stor kreativitet — det tycker jag den här truppen har bra förutsättningar för.

“Får se ut hur det vill, bara man tar pucken”

– Sedan är det en del unga spelare som ska få chansen. Det är två debutanter som inte har spelat i Damkronorna förut, men det är också en hel del som har väldigt få landskamper, säger Lundberg och ger sedan vidare förklaring kring vad just dessa debutanter bidrar med till truppen.

– Tindra Holm, som är i Long Island, har gjort en jättebra höst på college. Det är en målvakt som, för det första är en person som är väldigt obrydd och härlig. Fullständigt här och nu. Det vet jag då hon var med i utvecklingslandslaget i somras. En duktig målvakt som är bra på att hitta räddningar för olika situationer. Det får se ut hur det vill, bara man tar pucken, kort och gott.

– Nathalie Lidman, är också debutant, är en stabil back i Leksand och hon är en sådan back som pålitligt gör samma jobb byte efter byte, och krånglar inte till det i onödan. Det är de två debutanterna, och det ska bli jätte roligt att se de i seniorspel.

Debutanten Tindra Holm. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Vilka ska leda det här laget?

– Jag brukar alltid vänta tills vi är samlade tills jag utser kapten och assisterande kapten. Men Anna Kjellbin var kapten senast, och hon är en sådan spelare som ska ha en ledande roll. Maja Nylén Persson är en annan som också ska leda. Maja leder mycket med exempel. Hon visar på isen, och många tar intryck av det spel hon levererar.

– Olivia Carlsson har också varit med ganska länge, men som är väldigt hungrig och som lägger ner ett arbete som är föredömligt. Varenda byte, varenda situation, match efter match. Det är några av dem. Jag tycker också att Sara Hjalmarsson, som är med nu igen, som har spelat många år där borta nu i Providence. Hon ska ha stärkt av sin höst, men också av VM i augusti/september och också komma in och verkligen leda.

“Det är hela tiden under utveckling”

En annan spelare Lundberg lyfter som ska vara ledande i laget är Hanna Olsson, som till vardags spelar med Frölunda HC i Hockeyettan. Denna säsong har forwarden stått för 72 poäng (27+45) under 14 matcher.

Har Olsson tappat någonting på att spela i andradivisionen där motståndet inte är lika vasst? Har det påverkat henne negativt?

– Så här långt tycker jag inte att det har påverkat negativt. Jag tycker att det är jättebra att hon tränar med U16, med killarna emellanåt. Ibland med J18 också. För att få det där tuggmotståndet och få väldigt lite tid, och yta att jobba med. Hon levererade ett väldigt bra VM och var riktigt bra i November i Finland också. Men Hanna är ju ung fortfarande så det är hela tiden under utveckling.

Ett namn som däremot inte finns med i truppen är Emma Nordin.

– Emma har angett på min ställda fråga att hon inte är uttagningsbar. Samma sak var det i November. Så anledningen till det ska Emma själv svara på varför, men jag uppskattar den raka kommunikationen. För den är bra för båda parter.

Emma Nordin saknas från truppen. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Siktar på att höja ribban ett snäpp

Vad har du för förväntningar kring den här turneringen?

– Jag har förväntningen att vi lägger ribban ytterligare ett snäpp högre jämfört med senast. Vi är i en process, där vi under dom här, drygt två åren, vunnit 25 av 36 matcher. Så vi är i en process där vi vill välta motståndare som är högre rankade också.

– Vi möter i denna turneringen motståndare där tre av de fyra lagen är högre rankade än oss. Så jag förväntar mig att vi spelar med väldigt hög intensitet, att motståndarna får oerhört lite tid på sig, och att i vi tar smarta beslut med pucken. Samt att vi kan vara lite extra kyliga i målskytte arbetet. Så det är det som krävs. Det går inte att stånga in pucken, utan man måste ha lite ”touch” där också, avslutar förbundskaptenen.

