Rögle skaffar sig fördel i CHL-kvartsfinalen mot finska Tappara.

Regerande Europamästarna vann finalreprisen med 3-2.

Förra säsongen möttes Rögle och Tappara i CHL-finalen och då kunde ängelholmarna titulera sig Europamästare efter att ha vunnit finalen med 2-1.

Nu möts lagen igen men då redan i kvartsfinalen av Champions Hockey League. Under tisdagen spelades den första matchen i dubbelmötet då Rögle var hemmalag.

Skåningarna fick då en drömstart på matchen när junioren Oskar Pettersson höll sig framme och satte 1-0 redan efter två och en halv minut. Bra skulle sedan bli bättre för Rögle då Linus Sandin kom i ett friläge men gjorde inga misstag utan lyfte upp pucken i nät via en backhand för 2-0.

🚨 FIRST GOAL OF THE QFs! @roglebk take an early 1-0 lead against @Tapparaofficial ! 💥 What a goal from Oskar Pettersson! 😎 #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/YDB8tiJmPr

I den andra perioden kom även 3-0 då Oskar Stål Lyrenäs sköt ett skott som gick rakt igenom målvakten Christian Heljanko. Det såg då väldigt bra ut för Rögle som hade en tremålsledning trots att Tappara faktiskt varit det spelmässigt bättre laget.

När den tredje började så höjde Tappara sitt spel ytterligare och tog faktiskt över matchen. Efter slarv av Rögle i defensiv zon så kom tidigare Linköpingsforwarden Niko Ojamäki i ett fritt läge och spräckte nollan. Fyra minuter senare kom ytterligare en reducering då Valtteri Kemiläinen, som var med och blev CHL-mästare med Rögle i fjol, sköt ett direktskott som gick in bakom Calle Clang för 3-2 i matchen.

🚨! @Tapparaofficial SCORE !



The away team score their first goal of the night in an attempt to turn this game around!🚀💪



Two more goals to make it an even game!😎@roglebk 3 - 1 @Tapparaofficial #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/HACIwaqX02