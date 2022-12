Efter en tyngre period har Brynäs sjunkit i tabellen. Det efter att nyligen ha förlängt kontraktet med huvudtränaren Mikko Manner. För Hockeysverige.se berättar experten Per Svartvadet om sina tankar kring laget.

– Det är faktiskt få finska tränare som har lyckats i Sverige, säger den gamle storspelaren.

Brynäs har nu tre raka förluster och börjar se topp sex-tåget åka i väg. Trots förlustraden och att Brynäs bara ligger på en elfte plats valde klubben att i dagarna förlänga med finske coachen, Mikko Manner. Kanske en signal till truppen att det är han man vill jobba med framåt så rätta in er i leden.

Tidigare NHL och landslagsspelaren, Per Svartvadet, jobbar idag som expert på Radiosporten. Här ger han sin syn på dagens Brynäs.

– Jag tror faktiskt att självbilden är lite skev i Brynäs. Laget har gått in i den här säsongen med tankar på att man ska ligga högre upp, men inte förstått riktigt att det är många andra lag som är väldigt, väldigt bra och bättre än förra säsongen, berättar Per Svartvadet för hockeysverige.se och fortsätter:

– Sedan är man väldigt sköra och beroende av exempelvis Johan Larsson och Anton Rödin, som båda har varit borta av olika anledningar. När inte dom är med är Brynäs ett bottenlag.

Vad tror du det betyder för Brynäs att just Anton Rödin och Johan Larsson är in och ut i laget på grund av skador?

– Dom är Brynäs ledande spelare både i arbetsinsats, poängproduktion och istid. När dom är borta har inte Brynäs satt laget så att någon ska ta över. Den stabiliteten finns inte i gruppen. Det ser jag som problemet i matcherna Brynäs har förlorat.

Vilka förväntningar hade du själv på Brynäs inför säsongen?

– Jag trodde att dom skulle hålla till i stort sett från nionde plats och neråt. Visst, Brynäs har fått in några bra spelare. Framför allt Johan Larsson.

– Sedan är det inte en topp sju, åtta-trupp utifrån den konkurrens som är just nu. Dom lyckades bra med backen, David Sklenička. Han har spelat över förväntan så det var en jackpot. Utan honom skulle Brynäs ligga ännu längre ner.

– Brynäs tyckte att dom gick in i säsongen med två starka målvakter. (Veini) Vehviläinen räddade egentligen laget i slutet av säsongen med ett bra spel. Han fick inte vara kvar eftersom (Anders) Lindbäck skulle ta över och han har inte varit så bra som dom hoppats.

– Där tror jag också att Brynäs hade lite övertro på att han skulle vara seriens bästa målvakt. Ja, han är bra och jag gillar honom, men det är många andra målvakter som är lite bättre.

Valde att förlänga med Manner

Hur ser du på Mikko Manners sätt att leda laget?

– Det är svårt att svara på när jag inte följer honom i det dagliga. Vad jag ser utifrån hur han agerar i båset, laguttagningar, uttalanden men också hur han coachar och matchar laget, är vad man kan ta på som utomstående.

– Han satt på en väldig hög häst när han kom till Brynäs efter att vunnit i Finland, varit Förbundskapten och så vidare. Meriter, dagsform och hur man bygger lag förändras från säsong till säsong. Här och nu är det en ny säsong.

– Det jag har lite svårt för är att han alltid tar på sig ansvaret själv. Om man tillexempel tappar i en match säger han ”Det är mitt ansvar att se till att killarna inte tappar matchen”. Startar Brynäs inte en mach bra är det alltid hans fel att laget inte vara klara inför match.

– Det där är en balansgång som tränare hur många gånger man kan säga det. Menar han verkligen vad han säger eller ska inte spelarna få höra någon gång att det är deras skyldighet också? Annars kan det bli att spelarna gömmer sig bakom det där, att han alltid tar på sig skulden.

– Det är faktiskt få finska tränare som har lyckats i Sverige. Jag kan bara komma på en, Timo Lahtinen. Sedan har det varit ett gäng ytterligare som varit här. Sakari Pietilä i Luleå, Hannu Aravirta, Harri Rindell, Hannu Jortikka…

– Summa summarum är det väldigt få utländska tränare som lyckats. Där är finska tränare är inräknade. SHL är en svår och väldigt speciell liga att komma till av någon anledning.

Brynäs trupp är till största delen satt av sportcheferna Johan Alcén och Erika Grahm.

– Dom har haft bra resurser ekonomiskt. Spelare för spelare är det inte mycket att säga om det jobb dom gjort. Dom har tagit in och lyckats med bland andra David Sklenička. Sedan kan man inte tacka nej till en hemvändande målvakt av (Anders) Lindbäcks kaliber.

– Hur mycket Johan Larsson än presterar på isen så kanske han var en dyr pjäs, men du kan inte tacka nej till en sådan spelare heller som vill hem och har hans meriter.

– Det är lite både och, men bägge sportcheferna är gröna och det är svårt att sätta en trupp. Deras problem är att dom har lagt alla finländska ägg i samma låda. Dom är fullt ansvariga för Manner och har plockat in assisterande och videocoach. Till och med juniortränaren är finländsk. Börjar du peta i den lådan är det som att peta i en myrstack. Här måste man lite på dom.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Anton Rödin och Johan Larsson är två skadade nyckelspelare för Brynäs.

När det gick som tyngst valde Brynäs att förlänga med Mikko Manner, vad skickar det för signaler?

– Hade det varit rutinerade sportchefer och ledning som gjort det, då är det att man ska jobba tajt och ge tränarna förtroende.

– Nu var Manner ute och fiskade lite grann när han sa att måste ha bättre förutsättningar om han skulle vara kvar och så vidare. Några dagar senare skrev han på. Det kändes som dom låg och kände på varandra lite. Manner ville ha bättre folk samtidigt som Brynäs har gjort en ekonomisk satsning på den här truppen.

– Gävle av hävd är ett hockeynäste. Sådana städer, typ Skellefteå och Leksand, där kräver folk att det ska vara stabilt spel och hela den biten. På så vis är det tuffare att vara på sådana ställen där hockeyn betyder så mycket.

Innebär att spela i ett lag som Brynäs även en extra press på spelarna?

– Absolut. Spelarna känner av trycket. Många av spelarna i Brynäs var med för två år sedan när man fick kvala sig kvar. Det känns som att Brynäs sugs ner säsong efter säsong. Som spelare är det jobbigt att ligga där nere hela tiden och aldrig producera när man vill vara med i landslaget. Att alltid vara där nere med kniven på strupen är mentalt dränerande.

"Levererar inte dom blir det förlust"

Behöver Brynäs stärka upp truppen för att börja klättra i tabellen eller ska man hålla fokus på det lag man har?

– Man sitter såklart alltid och funderar i sådana lägen som Brynäs är i. Ska man göra en förändring på tränarsidan? Check på den eftersom man skrivit nytt med Manner är det inte aktuellt. Målvaktssidan har Brynäs redan gjort något åt och man är nöjd med sin backsida.

– Klart att man vill ha in nya spelare som kan leverera, men här och nu tror jag inte Brynäs rent ekonomiskt, om det dyker upp någon superspelare, kan vara med och hugga på den eftersom det är andra klubbar som framför allt har andra ekonomiska muskler, ligger högre i tabellen och med det är mer attraktiva.

– Brynäs får fortsätta jobba med det dom har och försöka ha fyra lag bakom sig.

Med tanke på att både Anton Rödin och Johan Larsson varit borta på grund av skador, vilka ska kliva fram och leda det här laget?

– Vi kan ta en, Simon Bertilsson. Johan Alcén sa innan säsongen att han var Europas bästa back. Bertilsson är bra och jag fattar att Alcén säger någonting i den stilen, men Bertilsson är inte bäst i Europa av alla backar.

– Han är nästan bättre då han är med i landslaget än när han ska ha puck i Brynäs. Bertilsson är en spelare som har klubbhjärta och ska driva på det här, men är också skadad lite här och nu.

– Framåt är det (Oula) Palve, Greg Scott, (Dima) Timashov… Det är dom man måste gå till. Levererar inte dom då Larsson och Rödin är borta blir det förlust.

Är Brynäs ett slutspelslag i dina ögon?

– Då ska dom tråckla sig dit via play-in, men definitivt inte på sex lag.

