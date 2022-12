Efter en tyngre tid i Linköping gör Nikola Pasic nu succé med Södertälje SK i Hockeyallsvenskan. För Hockeysverige.se berättar forwarden nu om hur han tog sig ur förra säsongens poängsvacka, succén i Södertälje - och varför han inte är rädd för att ge SHL en ny chans.

– Mitt mål är att spela där igen och visa att jag hör hemma där.

Nikola Pasic har gått starkt denna säsong med Södertälje SK som nu är uppe och krigar om en topp-plats i Hockeyallsvenskan. Det skiljer sig en aning från förra årets säsongsinledning med Linköping, där poängproduktionen inte blev helt som förväntat.

Detta då den 22-årige forwarden stod poänglös efter tretton matchers tid i SHL.

Vad var det som inte klickade med LHC?

– Dels så är det en annan liga och sedan fick jag det inte att stämma, helt enkelt. Jag vet faktiskt inte varför, berättar Södertäljestjärnan för hockeysverige.se.

Var det mentalt? Fysiskt?

– Nja, mer mer mentalt i så fall. Jag fick inte den starten jag hade velat och sedan hängde det väl i under hela tiden jag var där, och fortsatte under hela säsongen egentligen.

Känner du besvikelse över att inte ha fått en mer framträdande roll i Linköping?

– Klart jag hade velat ha en större roll, men sedan kanske jag inte förtjänade det heller. Så lite både och - på mig själv och på Linköping.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

"Om man gör jobbet så kommer det lossna"

Därefter fick forwarden en ny klubbaddress i Södertälje SK, och miljöombytet gav en önskvärd effekt. Forwarden fick något av en islossning och noterades under resterande säsongen för 15 poäng (6+9) under 29 matcher.

Hur vänder man på en trögare säsongsinledning?

– Sedan jag började spe la hockey har jag varit offensiv och velat producera framåt, och någonstans vet jag att jag att jag kan göra det hela tiden. Det gäller att hitta tillbaka till det, och veta att man kan vara bra, och kämpa på så kommer det att lossna. Att ta det dag för dag och inte stressa upp sig för att det inte klickar just nu, utan bara att kämpa på helt enkelt. Att veta att om man gör jobbet så kommer det lossna till slut.

Framgångssagan med Södertälje har fortsatt även denna säsong. En snabb blick på statistiken visar att Nikola Pasic noterats för 24 poäng (11+13) under 22 matcher.

– Jag tror någonstans att jag bestämde mig att jag ska vara bra i år, och har jobbat på i sommar och under säsongen för att verkligen vilja vara bäst. Det är väl någonting jag tappade lite under förra säsongen. Det är en del av det, tror jag. Sedan har vi ett bättre lag i år också jämfört med förra säsongen. Det är lättare att spela.

Känner du dig bättre tränad i år, eller vad är det specifikt som du gjort annorlunda inför denna säsong?

– Nej, det skulle jag inte säga utan det är nog ganska lika som förra året. Det är svårt att svara på, men allt känns bara bättre. Min inställning känns bättre till det också.

“Vi är ett bra lag som trivs ihop”

Under en tyngre period, är det lätt att man mentalt grottar ner sig och fastnar i det träsket?

– Ja, det kan hända att man tänker på det för mycket. Det är väl då man inte brukar kommer ur det, säger han och förklarar vidare hur det kan vara gynnande att låta sig tänka på annat ibland.

– Jag vill alltid bidra och göra poäng, men desto mer man kan släppa det, desto lättare och snabbare kommer man nog komma ur det hålet. Sedan ligger det alltid lite i bakhuvudet.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Södertälje behövde kvala sig kvar i HockeyAllsvenskan förra säsongen, men hänger nu med i toppen.

– Dels har vi ett bättre lag än förra året när jag kom hit. Sedan är det en bra förening med bra ledare. Så det är en stor anledning till att det går bra, att vi har ett lugn, och att vi är ett bra lag som trivs ihop.

– Dels började Emil (Georgsson, sportchef) i somras med att göra om lite i laget. Att rensa lite och ta in nya spelare. Sedan har vi fått in en ny tränare (Magnus Bogren), med allt vad det innebär, och fått in ett annat lugn. Jag kom dock in i mitten av säsongen förra året, när det var lite stukat redan, och man inte hade det bästa självförtroendet då man låg där nere. Så det var svårt att komma ur det. I år är det nytt lag, ny ledarstab, och ett nytt lugn i föreningen, känns det som. Så vi har jobbat på efter det.

Siktar på att ta sig tillbaka till SHL

Är det svårt att komma in i ett lag under mitten av säsongen på det viset?

– Det beror lite på vad det är för lag man kommer in i, tror jag. Kommer man in i ett lag som ligger där uppe och allt flyter på så tror jag att det är enklare. Kommer man in i ett lag som, som sagt, inte har det bästa självförtroendet, och inte spelar så bra kan det vara svårare. Om man inte själv lyfter det. Så lite både och.

Vid säsongens slut kommer kontraktet med SSK ha nått sitt slut. När det kommer till framtidsplanerna har Pasic ett tydligt mål i åtanke.

– Jag vill upp till SHL igen. Men först och främst så kan vi gå långt med SSK nu, och det är det jag vill börja med. Att försöka spela så bra som möjligt där jag är nu och inte tänka allt för mycket på nästa år. När vi är så pass bra som vi är så är det onödigt att tänka på framtiden allt för mycket, trots att man tänker på det lite, såklart. Så vill jag fokusera på nutiden. Men mitt mål är att spela i SHL, avslutar han.

Med tanke på att du varit i SHL tidigare, gör det att du blir mer "försiktig" i att blicka ditåt igen? Att man blir rädd för att misslyckas, liksom?

– Nej, inte jag i alla fall. Mitt mål är att spela där igen och visa att jag hör hemma där. Jag ser mer en chans att visa vad jag går för än att vara rädd för att misslyckas. Så det gäller inte mig iallafall, sedan finns det säkert någon där ute som är lite rädd. Men jag ser bara en möjlighet.

I nuläget har forwarden fullt fokus på de möjligheterna han kan uppnå med den blå-gula klubben. Så när Pasic får frågan om hur långt han tror SSK kan ta sig, svarar han som följande:

– Vi vill gå så långt som möjligt, såklart. Vi har bevisat att vi kan slå topplagen, då vi har mött alla förutom MoDo hittills, och slagit alla. Så vi kan gå långt. Hur långt vet jag inte. Men hittills har vi visat att att vi kan vinna mot alla lag, så det är ett bra tecken, och fortsätter vi att göra det kan vi gå jävligt långt, avslutar succéforwarden.

