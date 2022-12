Född i staden har Anton Olsson gått genom hela Moras ungdomsverksamhet – och redan nu knackar 16-åringen på dörren till A-laget. Det efter att ha nobbat locktonerna från större klubbar runtom i landet.

– … det är det som gjorde att jag valde att stanna, berättar backtalangen.

– Anton kan ta sig så långt som han vill, säger A-lagets huvudtränare Johan Hedberg.

MORA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Allt är som det ska en vanlig novemberdag i Mora. Bilarna är få, snön faller och kylan tilltar.

Men i Smidjegrav Arena har det hänt något. Mora IK har förvandlats till en talangfabrik som sitter på ett av landets bästa J20-lag.

En som frontar det nya Mora IK är Anton Olsson. 16-åringen fick redan under försäsongen känna på att spela med A-laget, samtidigt som han är given på 06-landslagets blålinje.

Foto: Martin Jansson. Anton Olsson.

Men vem är Anton Olsson, egentligen?

– Ja, vad gör jag när jag inte spelar hockey? Jag spelar hockey.

"När Anze Kopitar var här…"

Född i byn har Anton Olsson växt upp med Mora IK, och själv gått igenom hela klubbens verksamhet - för att nu vara nära A-laget.

Nu går han det andra året på gymnasiet, efter att ha börjat ett år tidigare på föreningens hockeygymnasium. Men det var inte helt givet att det skulle bli Mora, det fanns nämligen intresse från flera större klubbar runtom i landet.

– Det var rätt mycket förslag. man jag kände att jag trivs bra i Mora. Man får bo kvar hemma och kan få hjälp av sina föräldrar. Det blir en fördel med skolan. Mora har alltid hjälpt mig framåt och det är det som gjorde att jag valde att stanna.

Foto: Bildbyrån. Anze Kopitar i Mora.

Klubben är också något som ligger Anton varmt om hjärtat.

Under barndomen var det inte sällan man kunde skymta den blivande supertalangen på läktarna. Och det är en spelare genom åren som har imponerat lite extra…

– Jag var största supportern när jag var liten. Jag stod i klacken och skrek och jag har alltid hejat på Mora, oavsett vad. När Anze Kopitar var här… han var bra och gjorde hur mycket mål som helst.

Uppmärksammades under TV-pucken

Det var under TV-pucken som Anton Olsson fick uppmärksamhet för första gången. För Dalarna var han förra året turneringens kanske bästa back och blev efter turneringen uttagen till det första landslaget för 06-kullen.

Vad betydde den turneringen för dig?

– Det var nästan där allt började utåt. Jag kom med i landslaget och det var en viktig turnering för mig. Jag kom in i turneringen och tänkte att det här måste jag ta tillvara på. Det gick otroligt bra i gruppspelet och i slutspelet var det lite nytt med tv och allt sådant.

Foto: Bildbyrån. Anton Olsson stod för bra prestationer för Dalarna.

Och efter turneringen hyllades 16-åringen också av bland annat Håkan Loob, som plockade ut backen i sin drömfemma för turneringen.

Hur var det att få höra sådant efter turneringen?

– Det var stort, otroligt stort att höra det från en så mäktig spelare. När jag såg att jag var med i all star-laget trodde jag inte att det var sant först. Det var otroligt kul.

Får stort förtroende i landslaget: “Kändes jäkligt bra”

Efter turneringen har Anton Olsson som sagt varit ett stående inslag i landslaget för spelarna födda 2006.

Ett landslag som har bjudit på blandade resultat, men där det finns individuell briljans. Inte minst i just Anton och exempelvis Örebros Alexander Zetterberg.

– Det finns otroligt många skickliga spelare i 06-kullen. Målvakten Hugo Laring är otroligt bra, min backkollega från landslaget, Wiktor Jerneheim gör det också riktigt bra. Det finns många bra spelare och man kan inte ta det lugnt för det finns folk som vill ta ens plats.

Foto: Bildbyrån. Anton Olsson i kamp under en match när Team 17 mötte Finland.

I början på den här veckan tog förbundskaptenen Johan Rosén ut sin trupp till nästa samling, som är i Schweiz mellan 15 och 17 december. Där Moras talang är med i truppen som innehöll många nya spelare.

Hur har det varit i landslaget för dig?

– Första turneringen i Tjeckien var lite nytt för mig, jag hade aldrig mött ett lag utanför Sverige innan. Jag fick en rätt defensiv roll och spelade mycket boxplay och det gick sisådär. Andra turneringen mötte vi Finland och då fick jag en lite mer offensiv roll. Nu senast när vi var iväg i Kanada tog jag för mig och fick bra förtroende, och det kändes jäkligt bra.

Tidig (inofficiell) A-lagsdebut

Den här säsongen har det blivit 13 matcher i J20-laget, åtta matcher i J18-laget och en träningsmatch med A-laget.

Och det är inget snack om att huvudtränaren Johan Hedberg har stenkoll på sin juvel.

– Han har ett huvud som är tävlingsinriktat och har en härförar-känsla över sig på isen. Det ska bli jättespännande att följa honom i hans fortsatta karriär, säger den gamle stormålvakten.

Foto: BIldbyrån. Johan Hedberg har en framtidsspelare i Anton Olsson.

Beskriv honom.

– Han är en jättetalang och har spelat en del matcher med oss i tidig ålder. Är fysiskt långt fram och räds inte att gå in i tuff miljö även på seniornivå. Det kan ha göra eftersom att han är så fysiskt mogen.

Debuten i A-laget kom i en träningsmatch mot AIK, och med det blev han den första spelaren född 2006 att spela A-lagshockey för ett elitlag. Även om det blir ett inofficiellt rekord på grund av att det var just en träningsmatch.

– Jag satt i bussen på väg ner till AIK och var nervös, jättenervös. Men sedan slappnade jag av under värmningen och tänkte att jag var här av en anledning, att det har gått bra. Vi var bara sex backar så jag fick spela mycket och jag gick plus den matchen så det gick väldigt bra.

Snabbt upp i åldrarna

Född 2006 har karriären länge varit spikrak uppåt. Precis som de flesta andra talanger som har blommat ut tidigt har backen fått spela med äldre spelare under större delen av sina junior- och ungdomsår. Förra året blev det exempelvis 30 poäng på 32 matcher i J18, som 15-åring.

I dag är han en av få i kullen som har tagit steget till att bli ordinarie på J20-nivå.

– Det har rullat på bra. Jag har haft lite motgångar men ändå mycket som har gått bra. Jag har fått spela rätt mycket uppåt i åldrarna och det har känts bra. Jag har försökt sätta så mycket avtryck jag har kunnat.

Vad är det för motgångar?

– Man har några matcher där man gått ner till J18, och när det då inte går som det ska blir man lite arg. Men då är det bara att gå tillbaka till grunderna och spela enkelt och ta det därifrån. Då går det oftast bra.

Anton Olsson har under junioråren utmärkt sig som en offensiv back, och det är också den delen av spelet som han själv vill vara mest delaktig i. Bland annat var han den mål- och poängbästa backen i TV-pucken förra året.

“Kan ta sig så långt som han vill”

För Johan Hedberg är det framförallt två egenskaper som sticker ut.

– Spelsinnet och hans fysik. Det är en stor kille i en ung ålder. Det kan ibland vara ett problem att man börjar fuska men där är han långt framme. Istället blir han bättre och rörligare varje dag. Han vill skapa på alla nivåer och vågar göra misstag. Bara de intentionerna finns blir man glad.

Anton, hur skulle de själv beskriva dig som spelare?

– Jag gillar att spela offensivt och gillar att skjuta mycket och använda mitt skott. Sedan är jag en back som gillar att sätta stopp i spelet genom att använda kroppen. Transportera och behandla pucken och sätta iväg bra förstapass tycker jag också om att göra.

Foto: Martin Jansson. Anton Olsson trivs i moderklubben.

Johan Hedberg har många år i NHL bakom sig, både som tränare och som spelare. Med det har han sett flera elittalanger på nära håll.

Hur långt kan en sådan som Anton ta sig?

– Anton kan ta sig så långt som han vill. Det som är det viktigaste i hans fall är att han inte har för bråttom. Ta de stegen som är rätt. Det är inte alltid det bästa att gå upp i ett J20- eller A-lag. Får Anton göra det i lugn och ro kan han ha en jättefin karriär framför i sig.

“Helt overkligt att se sig själv där”

Efter en höst som har bestått av spel i landslaget och mest med J20, återstår det nu att se om debuten i Hockeyallsvenskan kommer redan i år, eller om den talangfulla masen får vänta någon säsong till.

Och även om han själv manar till lugn – är det inget snack om vad drivkraften är.

– Målet är ju att jag ska ta en plats i A-laget. Nu vill jag få så mycket istid som möjligt i J20 och bli en back som tränarna litar på. Sedan när man tagit steg där vill man upp i A-laget.

Foto: Martin Jansson. Anton Olsson drömmer om att spela framför klacken där han en gång stod som supporter.

Vad känner du själv att du behöver jobba på för att ta dig dit?

– Det vi pratar mycket om just nu är skridskoåkningen och vara mer med i vändningar. Du måste också utvecklas i allt eftersom folk runtom en utvecklas och då måste du också göra det.

Hur hade det varit att få A-lagsdebutera (på riktigt) i moderklubben?

– Det hade varit sjukt stort. Eftersom man stod där och hejade som en galning när man var liten hade det varit helt overkligt att se sig själv där. Det skulle vara superkul att få vara med där.

“Direktslaggan där är fin”

Precis som alla andra unga hockeyspelare drömmer Anton Olsson om NHL.

Och det är ett lag som lockar lite extra.

– Washington Capitals. Jag har alltid haft Ovetjkin som förebild. Direktslaggan där är fin.

Foto: Bildbyrån. Alexander Ovetjkin är en av tidernas bästa målskyttar.

Om du får peka på en sak, vad är det som har gjort att du tagit dig hit?

– Jag har varit här sedan jag föddes och har alltid haft en rink på gården där jag har kunnat vara när vi inte har träning. Det är att man kommer hit varje dag och gör allt man kan för att bli bättre.

Våren 2024 tar han studenten, och frågan är om det är i Mora eller någon annanstans. För klart är att det är många lag med större muskler som är ute efter att lägga sina giriga händer på talangen.

– Det är en del men jag säger som jag sa innan: Jag har huvudet här i Mora. De tror på mig och jag tror på dem. Jag försöker stänga ute det så mycket som möjligt, men sedan är det kul att andra visar intresse.

TV: Kopitar dubbel målskytt i Los Angeles seger

