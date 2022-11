New Jersey Devils påbörjar en ny segersvit.

I natt vann de med hela 5-1 över Washington Capitals – efter att Jack Hughes skjutit sitt första hattrick i NHL-karriären.

– Jag har haft flera matcher där jag gjort två mål så det var skönt att kunna sätta ett tredje i kväll också, säger Hughes efteråt.

Tidigare i veckan stannade New Jersey Devils segersvit på 13 matcher efter att de förlorade mot Toronto Maple Leafs. Men nu ser topplaget ut att starta en ny vinstsvit. Under fredagsnatten vann de med 3-1 mot Buffalo Sabres och under lördagsnatten kom andra raka seger efter hela 5-1 mot Washington Capitals.

Matchens stora utropstecken var då stjärnan Jack Hughes som klev fram och sköt ett hattrick, hans första i karriären. Det stod 1-0 till New Jersey innan Hughes klev in i handlingarna och han sköt sedan tre raka mål inom loppet av 24 minuter för att utöka till 4-0 i matchen. Det blev sedan 5-1 till Devils efter att svenske Fabian Zetterlund gjort sitt fjärde mål för säsongen precis i slutet av matchen.

– Allt känns så mycket bättre när laget vinner. Vi gillar den hockeyn vi spelar och jag tror att vi är väldigt svåra att möta. Vi har även spelat bra utan puck den senaste tiden så jag tycker att vi är där vi vill vara just nu, säger Hughes efter matchen.

Vanecek stoppade sitt förra lag

En annan matchhjälte för New Jersey blev målvakten Vitek Vanecek. Under sommaren trejdades han från Washington Capitals till Devils och nu ställdes han mot sitt tidigare lag för första gången.

Vanecek räddade då 38 av 39 skott och såg till att besegra sina tidigare lagkamrater.

– Jag ska erkänna att jag var lite nervös före matchen. Det var speciellt att möta “Caps” för första gången. Jag vet att de är ett riktigt bra lag så jag gjorde allt jag kunde för att hjälpa mitt lag att vinna matchen, säger Vanecek efteråt.

Tack vare 5-1-vinsten så har New Jerseys coach Lindy Ruff nu vunnit 800 NHL-matcher som tränare och han är den blott femte coachen att nå den milstolpen i NHL:s historia.

New Jersey Devils – Washington Capitals 5–1 (1-0,2-0,2-1)

New Jersey: Jack Hughes 3 (11), Nico Hischier (10), Fabian Zetterlund (4).

Washington: John Carlson (6).