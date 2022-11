"Den i särklass sämsta insats jag sett ett SHL-lag göra denna säsong"

Malmö tippades i botten inför säsongen, men med en stark inledning på säsongen såg laget ut att motbevisa sina tvivlare. Nu har laget dock rasat igenom SHL-tabellen – och får återigen fokusera på att släcka bränder i tabellens bottenskikte.

– Jag har sett några matcher senaste tiden där jag verkligen har funderat över vad Malmö egentligen har för identitet, säger C Mores expert Fredrik Söderström till hockeysverige.se.

Malmö inledde säsongen i SHL på nästintill bästa sätt och såg ut som ett givet slutspelslag. Men något har hänt och laget har rasat igenom den ganska jämna tabellen och är helt plötsligt ett lag som tycks få slåss för att undvika negativt kval. Nu är det långt kvar av serien och mycket kan ännu hända, men laget måste nu börja hitta vägar att vinna matcher. Främst då genom att höja sin prestation.

– Jag var positivt överraskad av starten. Där tyckte jag att man uppträdde med energi och det fanns en tydlighet i spelet. Något som jag också uppfattat att många i och runt Malmö kommunicerat: ”Nu är vi där vi vill vara, vet vad vi ska göra, är konsekventa”. Jag tänkte: ”Är det så enkelt, att ett nytt budskap har hamrats in helt plötsligt?” säger C Mores expert Fredrik Söderström till hockeysverige.se och fortsätter:

– Sedan har det där sakta men säker planat ut. Jag tycker Malmö har gått från den positiva överraskningen till en slät profil. Jag har sett några matcher senaste tiden där jag verkligen har funderat över vad Malmö egentligen har för identitet. Jag tycker inte att den finns där och att prestationerna varit för dåliga.

– Jag räknar nu Malmö som ett av lagen som kommer få slåss med näbbar och klor för att inte vara i botten.

Vill se mer av stjärnan

Carl Söderberg är tänkt att leda Malmö på isen, men Fredrik Söderström tycker att han, så här långt, har fört en ganska anonym tillvaro.

– Jag ser inte Carl tillräckligt mycket i matcherna. Det är ett dilemma för Malmö. I ett ganska slätstruket lag är man ganska beroende av att någon går främst. Inte bara i omklädningsrummet, att du säger rätt saker där, utan framför allt måste du göra det genom handling på isen.

– Det tycker jag vi sett glimtar av sedan han kom tillbaka till svensk hockey, men för Malmös del räcker det inte att det bara sker lite då och då. Det måste vara kväll efter kväll efter kväll, men det har vi inte sett.

– Jag tror det finns ett gäng yngre killar i Malmö som kan ha behov av att någon eller några verkligen går först. Att man inte har någon härförare i spelet just nu är ett problem för Malmö.

Carl Söderberg. Foto: Ronnie Rönnkvist

Kan du se någon spelare i Malmö som idag leder laget?

– Nej. Och det kanske är lite av dilemmat. Malmö har ett okej SHL-lag. Jag tycker inte att man kan prata om, vilket inte någon gjorde innan säsongen, Malmö som ett topplag. Snarare var det många som hade sina funderingar kring botten.

– Sedan fick Malmö en start som var bra och kanske förändrade mångas uppfattning ”Okej, Malmö har hittat någonting”.

– För mig är det en fråga om att du ska ha rätt material, rätt spelidé och den här energin och trycket. Just nu ser jag ingen av dom parametrarna. Därför blir Malmö ett blekt gäng just nu och jag tror man har stora utmaningar framför sig.

“Malmö och Kollar får bekänna färg”

Tomas Kollar kom in som head coach i slutet av förra säsongen och har den här säsongen fått uppgiften att leda ett långt ifrån självspelande piano, men Fredrik Söderström ser inte att det skulle vara någon lösning att lyfta bort Kollar från sitt jobb.

– Jag hör mycket gott om Kolla, men jag känner inte honom personligen. Av det jag hört är att han är en bra människa och duktig hockeytränare. Det är innebär inte per automatik att du då klarar av ett så pass utsatt jobb som det faktiskt är att vara SHL-tränare.

– Jag tycker det är modigt att han klev på det, men jag är inte säker på att han och hans omgivning… Det är ändå en ganska stor utmaning och det finns lättare lag att jobba med där strukturen sitter och har ledande spelare som kväll efter kväll levererar. Jag tror det är en tuffare utmaning att träna

– Malmö och Kollar får bekänna färg just nu. Han har en ganska diger uppgift framför sig. Sedan tillhör jag dom som inte tänker att byta tränare som första steg, säger Fredrik Söderström som fortsätter med att utveckla hur han ser på jobbet som tränare på SHL-nivå:

– Jag tror man underskattar värdet av erfarenhet, rutin och den här räven bakom örat. Tittar du bland tränarna i SHL idag är det många som har väldigt mycket rutin. Det är sammansvetsade ledarstaber och det här är saker som hänger ihop.

– Nu har det inför säsongen skett en förändring i Malmö med (Björn) Liljander in som jag tycker har bra tankar och idéer. I mina ögon är det ett bra namn att använda sig av, men han är ganska grön i en chefsposition. Kollar lika så. (Petri) Liimatainen och (Mathias) Tjärnqvist är gediget hockeyfolk som varit med en del.

– Jag är inte beredd att peka på att Kollar är problemet, men för Malmös del, med det material man har och situationen man befinner sig i, skulle det vara ännu med gynnsamt med en tränare som varit med då det blåst snålt tidigare.

Malmö har en del att fundera på, enligt Fredrik Söderström. Foto: Bildbyrån

"Den i särklass sämsta insats jag sett ett SHL-lag göra denna säsong"

Är det så enkelt att man köper in två, tre spelare så vänds den negativa trenden?

– (Skratt) Om det vore så enkelt skulle jag rekommendera många lag att göra det. Alla jag har pratat med i hockeyvärlden, vilket sportcheferna också skriver under på, säger att marknaden är tunn.

– Jag tror det som skett i omvärlden fick oss att tro det skulle innebära att det finns tillgång till flera bra spelare, men så ser inte riktigt verkligheten ut. Därför tror jag rekryteringarna som sker nu ska vara oerhört noggrant genomtänkta. Annars tror jag att du bara spär på bekymret genom att plocka på dig spelare som inte är tillräckligt bra.

– Den vägen, att köpa sig framgång just nu, tror jag är svår. Som jag ser det för Malmös del handlar det om att komma tillbaka till intentionerna jag tyckte att laget hade i starten. Då tyckte jag att Malmö uppträdde som ett lag, var det här laget som var jobbiga att möta och konsekventa i sitt spel.

– I grunden tror jag det är en fråga om att sluta sig samman, tränarstaben och spelarna. Sedan behöver såklart Liljander och kompani jobba kopiöst hårt för att se om det finns någon som skulle kunna tillföra någonting.

– (Kristian) Vesalainen som kom in fanns det en viss tro på, men nu har han lämnat vilket visar att det inte blev riktigt vad man tänkt sig. Jag tror Malmö kommer ersätta med någon eller några, men vilka namn det skulle vara återstår att se.

Vad tror du det betyder för gruppen att gå från 0–2 till 2–2 i mötet med Leksand i tisdags?

– Det kan definitivt ha betydelse. Malmö hade några synnerligt bleka matcher innan. Jag tycker den mot Brynäs är den i särklass sämsta insats som jag sett ett SHL-lag göra den här säsongen. Har du varit i dom vattnen och doppat tårna med usla prestationer måste du få känna…

– Nu tycker jag inte matchen mellan Malmö och Leksand var någon storartad hockeymatch över huvud taget. Lik förbannat vände Malmö 0–2 och får en poäng med sig. Det kan ändå vara positiva egenskaper att stoppa i trunken.

– Malmö är ett lag jag ska med intresse följa närmaste omgångarna för dom kommer säga en del. Tittar du på tabellen är Malmö jagade och har fler matcher spelade än lagen bakom. När du hamnar i den här kategorin av tabellen ökar trycket utifrån också. Det blir mer spekulationer och du får en tillvaro som är lite mer plågad.

– Nu befinner sig Malmö där med att ansträngt läge så laget behöver plocka poäng, men dom behöver också resa sig som grupp och lag så man inte uppfattas som så slätstruket som jag tycker det är just nu.

– Klart att då varje positiv grej du kan få med dig är bra, men det är ett avgörande läge på säsongen så man inte fastnar i botten, avslutar Fredrik Söderström.

