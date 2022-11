FAKTA: Börje Salmings karriär

Allas vår Börje Salming har gått bott, 71 år gammal. Sverige har därmed förlorat en av de största ikonerna någonsin. Inte bara inom ishockeyn. Inte bara inom idrotten. Börje Salming var en av Sveriges mest älskade, idoliserade och mytomspunna personer någonsin.



Börje Salming lämnade moderklubben Kiruna AIF som 19-åring. Då gjorde han storebror Stig Salming sällskap i Brynäs, och vann där två SM-guld på tre år innan han flyttade till Toronto Maple Leafs.

Salming blev en pionjär, som den första europeiska storstjärnan i NHL. Han blev nominerad till utmärkelsen årets rookie i NHL, och senare var han finalist i omröstningen som årets back fyra gånger om.

1976 fick vi i Sverige ett bevis på hur stor Börje Salming var i Toronto. Inför matchen mellan Sverige och USA i World Cup, som spelades i Toronto, fick Salming en flera minuter lång stående ovation av den kanadensiska publiken. Det utsågs till tidernas ögonblick i svensk hockey på “Tidernas hockeygala”, där Börje Salming hyllades stort och också tog plats i tidernas all star-lag.1989 flyttade Salming till Detroit, och året därpå lämnade han NHL för spel i AIK. Det blev 17 säsonger, 1148 matcher och 787 poäng i NHL. Än idag har bara fem europeiska backar spelat fler matcher i NHL än Salming. Han ses än idag som den störste backen i Toronto Maple Leafs drygt 100-åriga historia och är den back som gjort flest poäng för klubben. Han är också fortfarande den spelare som gjort flest assistpoäng i Maple Leafs historia.1997 blev Börje Salming den första svenske spelaren att väljas in i Hockey Hall of Fame. Året därpå valdes han också in i det internationella ishockeyförbundets Hall of Fame och 2008 togs han ut i århundradets femma av IIHF. 2012 valdes han in i svensk hockeys Hall of Fame och när NHL 2017 utsåg ligans 100 största spelare någonsin var Börje Salming givetvis en av dem.Salming har också fått sitt tröjnummer 21 pensionerat av Toronto Maple Leafs, och han står också staty utanför klubbens hemmaarena. Hans tröja hänger också i taket i Matojärvi ishall i Kiruna.I våras insjuknade Börje Salming i ALS, och nu har han avlidit, 71 år gammal.Våra tankar går till Börjes nära och kära.