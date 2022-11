Oskar Olausson var en av Sveriges stora profiler inför det senaste JVM:et. Nu kan 20-åringen få göra NHL-debut – med regerande mästarna.

Han har spelat två JVM för Sverige och draftades i förstarundan av Colorado Avalanche 2021.

Och nu är NHL-debuten nära förestående för Oskar Olausson.

Forwarden började säsongen i AHL och har på 16 matcher stått för åtta poäng. Förra säsongen spelade han i OHL och innan dess med Södertälje SK i Hockeyallsvenskan och med HV71 i SHL.

ROSTER UPDATE:



We have recalled Oskar Olausson and Jayson Megna from the @ColoradoEagles.#GoAvsGo pic.twitter.com/nQoZftyEN3