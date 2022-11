Ryan Reaves är inne på sin 13:e säsong i NHL. Nu är forwarden klar för sin femte klubb. New York Rangers har nämligen trejdat 35-åringen till Minnesota Wild.

I sju av de åtta senaste matcherna har Ryan Reaves suttit på sidan för New York Rangers, nu väljer laget från Manhattan att trejda veteranen.

Det är Minnesota Wild som har plockat upp busen i utbyte mot ett val i femterundan av den 2025-års NHL-draft.

OFFICIAL: #NYR have acquired a fifth-round pick in the 2025 NHL Entry Draft from the Wild in exchange for Ryan Reaves.