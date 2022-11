Marian Hossa är förevigad i Chicago. I natt hissades hans tröjnummer 81 till taket i United Center inför mötet mellan Chicago Blackhawks och Pittsburgh Penguins.

– Det är en så stor ära att få vara här och dela detta ögonblick med er, sade Hossa i sitt tal till publiken.

Under sin NHL-karriär spelade Marián Hossa 641 av sina 1 514 NHL-matcher i Chicago Blackhawks. Den nu 43-årige slovaken fanns med i klubbens Stanley Cup-vinnande lag 2010, 2013 och 2015. Förra året valdes han in i Hockey Hallf of Fame – och i natt förevigades den tidigare forwarden i Chicago.

Under en känslosam ceremoni fick Hossa se sitt tröjnummer 81 hissas till taket inför nattens möte mellan Blackhawks och Pittsburgh Penguins.

– Det är en stor ära att få vara här och dela detta ögonblick med er. Jag är väldigt ödmjuk över det faktum att mitt nummer 81 för alltid kommer att hänga här, sade Hossa i sitt tal.

HV71-backen på plats

Bland åskådarna till den mäktiga tröjceremonin fanns ikoner som Duncan Keith, Patrick Sharp, Brent Seabrook och HV71:s svenske back Niklas Hjalmarsson, utöver lagets nuvarande stjärnor i Patrick Kane och Jonathan Toews.

– Något säger mig att jag väldigt snart kommer att flyga tillbaka till Chicago för att få vara med och se ännu fler tröjor hissas till taket, fortsatte Hossa.

Efter hyllningsceremonin var Pittsburgh oartiga nog att förstöra feststämningen i Chicago, då Penguins besegrade 5–3. Rickard Rakell sköt ett mål samt noterades för en assist i matchen, medan den ryske ikonen Jevgenij Malkin blev målskytt i vad som var hans 1 000:e match i NHL.

– Det har varit många härliga minnen för mig och min familj. Det var en känslosam kväll. Jag vill stanna här resten av mitt liv. Det är ett fantastiskt lag och en fantastisk organisation. Jag hoppas att detta kommer att bli ett speciellt år för mig, säger Malkin till NHL.com.

Chicago Blackhawks – Pittsburgh Penguins 3–5 (0–1, 2–2, 1–2)

Chicago: Jujhar Khaira (2), Patrick Kane (3), Philipp Kurashev (3).

Pittsburgh: Brock McGinn (6), Jevgenij Malkin (8), Rickard Rakell (8), Sidney Crosby (10), Jeff Carter (3).

