Efter en imponerande start på sin SHL karriär får Herman Hansson förlängt med HV71.

28-åringen stannar ytterligare två år.

– Herman har varit en oerhört nyttig spelare för oss under hösten och vi är glada att han fortsätter i HV71, säger Kent Norberg.

Fem säsonger i hockyettan, tre i hockeyallsvenskan. Det var erfarenheten Herman Hansson hade med sig in i sin första SHL-säsong. 28-åringen skrev på för HV71 strax efter förra säsongen och har anpassat sig till ligan snabbt.

Strax innan dagens match mot Malmö Redhawks meddelade Jönköpingsklubben att den nya forwarden skrivit på en förlängning.

– Vi är naturligtvis glad över att Herman fortsätter i HV71. Han har varit en härlig injektion i laget och varit en av våra bästa forwards under hösten med sitt hårda jobb och uppoffrande spel, säger HV71:s sportchef Kent Norberg på klubbens hemsida.

"Försöker egentligen bara njuta"

Det nya kontraktet gäller i två år.

– Jag trivs väldigt bra i HV71 och det är här jag vill fortsätta min hockeyresa. Det finns en fantastisk hockeykultur i Jönköping med alla fans och det är med glädje jag skriver nytt kontrakt idag, säger Herman Hansson.

Under sina 16 första matcher i HV-tröjan har Hansson bland annat bidragit med två assist, men framförallt med sin uppoffringsvilja. Innan ankomsten till HV71 var Hansson i Kristianstad under sex år och var därmed med under lagets resa upp i hockeyallsvenskan.

– Det känns jättekul att ha tagit sig hit. Man vill ju spela så högt upp som möjligt. Jag känner att jag har varit bra förberedd träningsmässigt och hela den biten. Jag försöker egentligen bara njuta av att vara här, sade Hermansson till hockeysverige.se i början av november.

