Adam Hofbauer är namnet på en av Örebro Hockeys lovande talanger. För Hockeysverige.se berättar den unge forwarden nu om vad som har format honom till den spelare han är idag. Allt från åren med Göta Traneberg till vardagen med ÖHK.

– Att i en sådan ung ålder få komma in i en ändå väldigt professionell förening tycker har gynnat mig väldigt mycket, säger han om moderklubben.

Det går ingen nöd på Örebro Hockey när det kommer till unga talanger inte. Lagets juniorverksamhet har lyckats få fram ett flertal lovande stjärnor. Däribland spelare som Leo Carlsson, Elias Pettersson och Simon Forsmark.

Ett ytterligare namn värt att uppmärksamma är Adam Hofbauer.

Uppvuxen i Stockholm, där han spelade för moderklubben Göta Traneberg, märktes det tidigt att den unge forwarden hade potential. Kanske låg hockeygenerna i blodet, då han är son till den forne elitseriemålvakten Patrik Hofbauer som spelat i både Björklöven och Djurgården.

Men medärvt eller ej - nu karvar den yngre Hofbauer ut sig sitt eget namn inom hockeyvärlden. Dock förblir han tacksam för det stöd han fått av sin pappa under resans gång.

"Är väldigt tacksam för den relationen"

Hur mycket har det betytt att ha en pappa som spelat professionellt?

– Det har betytt väldigt mycket för mig. Han har ju själv varit med om det här livet då han varit en professionell hockeyspelare. Så även om han inte hade en extremt lång karriär, har ändå upplevt det. På så sätt har han varit en mentor för mig. Han ger mig ständigt tips och råd. Dessutom har han har alltid funnits där som ett bollplank, vilket jag tycker varit väldigt skönt.

– Även under mina ungdomsår så skulle jag säga att pappa har betytt jättemycket för mig. I mitt ungdomslag var han målvaktstränaren, så han har hela tiden varit närvarande. Jag har väldigt bra kontakt med min pappa och vi snackar alltid en massa hockey. Jag är väldigt tacksam för den relationen vi har.

Ungdomslaget han refererar till är den klubb som håller hus på Stora Mossen, precis intill Bromma Gymnasium, vid namn Göta Traneberg IK.

– Göta Traneberg har betytt jättemycket för mig. Jag är uppvuxen i Bromma, så jag har haft väldigt nära till ishallen, och fått jättemånga vänner för livet där genom ungdomshockey, säger han och tillägger:

– Att i en sådan ung ålder få komma in i en ändå väldigt professionell förening tycker har gynnat mig väldigt mycket.

Team 03 firar efter ett mål. Foto: Skärmbild/YouTube

Kvalade från Division 1 till J18 Elit

Hofbauer upplevde att GT hade ett större fokus på fysträningar och liknande, redan i ung ålder jämfört med andra klubbar. Men kanske var det nyckeln till framgång. För inte bara fick de fram flera lovande talanger, utan under säsongen 2018/2019, lyckades hans lag även kvalificera sig från Division 1 upp till J18 Elit.

Upplevde du att de ställde höga krav på er?

– Alla var väldigt seriösa. Redan med Göta Tranebergs Team 03 hade vi ett ganska bra lag rätt tidigt, och då blev det seriösare för att vi pushade varandra hela tiden eftersom vi ville vinna. Så när det finns en hög lägstanivå i laget, blir det att vi pushar varandra att jobba hårdare. För vi ville alltid förbättras. Det höll i sig sen när vi fick gå upp och spela med J18, att det här “seriösa” redan fanns i oss. Det har varit sjukt lärorikt och kul att vi haft ett bra lag där vi “pushat” varandra hela tiden. Det kändes aldrig som ett krav att prestera. Seriositeten fann där, men det var bara att gå ut och ha kul, så gick det vägen.

Under tiden med moderklubben fick han även chansen att tränas av Mikael Kempe, som var var klubbens sportchef under åren 2014-2018. Under tre säsonger bar han även titeln som huvudtränare för seniorlaget.

– Han var en riktigt bra tränare. Han var väldigt bra på att jobba på detaljer med spelare redan i ung ålder. Under lagträningar fanns det även utrymme för det individuella. Han var väldigt skills- och detaljstyrd skulle jag iallafall säga. Så det var han riktigt bra på.

Mario Kempe, Mikael Kempe & Adrian Kempe. Foto: Ronnie Rönnkvist

En annan intressant anekdot från ungdomsåren är när Hofbauer representerade Stockholm Nord i TV-pucken under 2018/2019, och laget slutade som bronsmedaljörer.

Kan du berätta lite kring den upplevelsen och hur det var att ta tredjeplatsen?

– Tv-pucken var en sjukt rolig turnering. Vi hade ett sjukt bra lag. Det var ganska länge sedan nu. Det jag har tagit med mig främst från den turneringen var kanske inte att vi tog bronspengen, utan att vi åkte därifrån med en läropeng. Vi bodde på en skola med massor av spelare, varav många man inte hade känt sedan innan. Det var mer upplevelsen i sig som var väldigt rolig.

"Örebro var rätt lag för mig"

Men när det var dags för hockeygymnasiet lämnade Adam Hofbauer Stockholm och flyttade till Närke.

– Året vi skulle välja gymnasium kollade jag runt lite och det fanns lite olika alternativ. För mig har det undermedvetet känts som att Örebro var rätt lag för mig. Dels för att att jag har familj här. Mina morföräldrar bor här, min mamma är uppväxt här, och min pappa har spelat här. På något sätt har Örebro ändå känt som hemma. Innan jag tog beslutet att gå hit märktes det att det var en seriös förening som hela tiden jobbar och gör framsteg i juniorverksamheten. Det har synts nu på senare år vilka juniorlandslagsspelare vi får fram, och hur attraktivt det blivit. Så det var ett sjukt bra val av mig, haha.

Var det en stor omställning att flytta hemifrån, bort från Bromma? Hjälpte det dig att du hade med dig några bekantingar från moderklubben?

– Vi var några stycken från GT som gemensamt gick till Örebro, vilket även var en faktor i mitt beslut att komma hit,. Jag hade med mig några som jag kände väl sedan innan. Det har hjälpt mig väldigt mycket. Spelarna jag gick hit med var bland annat Marcus Brännman, Olle Bergström och Johan Persson. På så sätt hade jag redan väldigt nära kompisar redan när jag kom hit. Att flytta hemifrån var nytt för alla oss. Så då blev det att vi fanns där för varandra, och hjälpte varandra, vilket verkligen underlättade i början.

Hur har balansen mellan ishockeyn och studierna varit?

– Jag skulle säga att det fungerat väldigt bra. Idrottsgymnasiet i Örebro är väldigt förstående. Om man får träna uppåt i åldrarna tidigt, kan det bli att man missar en del skola. Då träningarna blir tidiga. Runt två eller tre på dagarna. Då blir det att man missar en lektion här och där. Då har jag haft tur med en mentor som varit bra för mig, som varit väldigt förstående och som har hjälpt mig att i slutet av terminerna jobba ikapp det jag missat. Så att jag aldrig hamnat så mycket efter. Utan att det funnits tid att jobba ikapp det jag missat på exempelvis på lovskola eller liknande. Så det har fungerat svinbra.

“Har inte tid att ligga på latsidan”

Redan förra säsongen kom SHL-debuten i Örebrotröjan.

– Min riktiga SHL-debut var borta i Scandinavium efter att de släppte på publik efter pandemin. Vilket var väldigt mäktigt att få uppleva. Dels för att det var min första match men även att få spela den inför ett fullsatt Scandinavium. Det var sjukt coolt.

– Det är ett stort hopp att ta sig upp till seniorhockeyn. Det märks då allt går snabbare, det spelas hårdare, och du har inte tid att ligga på latsidan någon gång. För tappar du din kille - då kan det smälla.

Ni har flera unga och duktiga spelare i klubben. Vad är det som du tycker Örebro gör så bra på juniorsidan?

– Främst tror jag att det har att göra med att klubben lägger ned mycket tid och energi på juniorverksamheten. De lägger vikt vid att de vill få upp spelare från juniorverksamheten upp till A-laget. Sedan hjälper det även att det finns tränare som spelat på högsta nivån i SHL, som vet vad som krävs. Då blir det att tränarna ställer de kraven på spelarna, med all rätt, för att då visa vad som krävs för att ta sig till högsta nivån eftersom det målet vi alla strävar efter.

Vad bidrar du med till laget? Både på isen och utanför isen?

– Sådana här frågor är så svåra egentligen, haha! Sitta och prata om sig själv… Men jag skulle nog säga att jag är en hårt arbetande forward som bidrar med att göra det hårda jobbet. Jag är också rätt så skridskostark. Jag vill vara den här killen som du ser på isen och tänker “det här är en jävligt jobbig kille att möta”. Att bidra till laget genom att hela tiden jobba stenhårt och bara köra. Så att folk kan se det och förhoppningsvis ta efter.

– Utanför isen skulle jag också säga att jag bidrar med energi. Jag är en väldigt energisk kille som gillar att prata mycket. Som inte är rädd att ta för mig. Jag är hela tiden igång, säger han med ett skratt.

Foto: Bildbyrån.

Har inga planer på att lämna Örebro

Tidigare under säsongen, i en match mot Luleå, kom också det första SHL-målet för Örebrojunioren.

– Det var sjukt kul faktiskt. Det är någonting jag drömt om länge. Att just få göra ett SHL-mål. Framför hemmasupportrarna också på en fullsatt Behrn Arena. Det var hur häftigt som helst!

Vad hoppas du kunna uppnå med Örebro framöver?

– Just nu är jag skadad så då jobbar jag mig tillbaka till att vara på isen igen. Men när jag gör comeback igen hoppas jag kunna spela in mig i laget och se till att spela mig till ett kontrakt. För det är målet. Att få fortsätta med Örebro. Jag tar de chanserna jag får och kommer ta vara på dem när de sker.

Tanken var att Adam Hofbauer förra veckan skulle följa med juniorlandslaget på deras sista läger inför nästa månads JVM-uttagning. Men en olycklig knäskada satte stopp för Örebrotalangens medverkan.

– Det var självklart jättetråkigt. Det är inget som någon vill göra. Men jag vill inte tänka på det för mycket utan försöker fokusera på rehabiliteringen för att kunna ta sig tillbaka så fort som möjligt. Det är klart sjukt tråkigt, men då är det någon annan som får chansen.

Hur påverkar skadan dig i vardagen?

– Det enda som egentligen påverkas är att jag inte kan träna hockey. Det är även en till kille i laget som skadat sig på liknande sätt, så vi kör rehab tillsammans varje dag, och vi är med laget hela tiden. Så jag är fortfarande där och hänger med laget även fast jag inte får göra det roliga, eller det jag egentligen vill, vilket är att vara på isen. Men annars påverkar det inte mig så värst mycket. Jag får fokusera på att gymma och bygga upp mig på andra ställen som jag kanske inte hade haft tid att bygga i vanliga fall.

"De som säger någonting annat ljuger"

När Hofbauer får frågan om vart han ser sig själv om fem år tar han sig lite tid att tänka. Frågan är svår, men efter lite betänketid säger han kort och gott att han ser sig själv som “en professionell hockeyspelare”.

Lockar spel utomlands?

– Det är självklart att det skulle locka. Alla som börjar med hockey har en dröm om att ta sig över Atlanten till NHL. De som säger någonting annat ljuger, haha! Man ska ta vara på chanser. Så om jag mot förmodan skulle få den möjligheten kommer jag ta den.

Har du något specifikt lag i åtanke?

– Nää, inget särskilt. Jag har dock alltid hejat på LA Kings, och att bo i Los Angeles hade inte varit helt fel, haha! Så jag får väl säga dem.

Beror det på en viss Kempe?

– I grund och botten inte. Det har varit så att jag alltid hejat på LA Kings sedan jag var liten. Så tyvärr inte, även om jag skulle gärna vilja säga det…avslutar Hofbauer.

