Mamma Marie fanns på läktaren när St. Louis Blues tog emot Chicago Blackhawks i natt. Då slog svenske backen Calle Rosén till med säsongens andra mål när Blues besegrade Blackhawks med 5–2.

Innan matchen förutspådde Calle Roséns mamma Marie att sin son skulle göra matchens första mål. Till sin, och många av St. Louis-spelarnas mammor, stora glädje så fick hon rätt.

Drygt 14 minuter in i den första perioden avlossade Rosén ett handledsskott från sin position på blålinjen, varpå pucken styrdes via Blackhawks-backen Alec Regula och in bakom Arvid Söderblom i Chicago-målet.

Fyra poäng på fyra matcher

Målet var 28-åringens andra fullträff för säsongen, då han även blev målskytt i matchen mot San Jose Sharks förra veckan. Efter att ha gått poänglös under sina tre inledande matcher den här säsongen har Rosén nu gjort fyra poäng (2+2) på sina fyra senaste matcher med Blues. I nattens match mot Chicago loggade han 18 minuter och 27 sekunders istid, vilket är den högsta noteringen den här säsongen.

Blues vann till slut matchen med 5–2, där Ryan O'Reilly, Noel Acciari, Ivan Barbashev och Jordan Kyrou samtliga stod för två poäng vardera i matchen. Arvid Söderblom räddade 30 av 35 skott i matchen för Chicago, medan Filip Roos ställdes utanför Blackhawks lag av tränaren Luke Richardson.

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.