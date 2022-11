Daniel Alfredsson, Daniel Sedin och Henrik Sedin valdes under natten till tisdag, svensk tid, in i Hockey Hall of Fame. Samtliga valde att hylla ALS-sjuke Börje Salming i sina tacktal.

– Du är en riktig banbrytare, sade Alfredsson om Salming.

Under natten till tisdag, svensk tid, hölls den årliga ceremonin där sex personer valdes in i Hockey Hall of Fame. Av dessa sex personer var hälften svenskar – då Daniel Alfredsson, Daniel Sedin och Henrik Sedin förevigades med en plats bland hockeyns allra största spelare genom tiderna.

Under helgen hyllades den svenske legendaren Börje Salming stort i Toronto vid två tillfällen och hyllningarna fortsatte under Hall of Fame-ceremonin, där NHL-kommissionären Gary Bettman, tvillingarna Sedin och Daniel Alfredsson alla hyllade den ALS-sjuke legendaren.

– I fredags träffade jag Börje för första gången. Det var nog hela helgens höjdpunkt. Det är så fint att se vad han betytt för sina lagkamrater, kollegor och hela hockeyvärlden, sade Daniel Sedin i sitt tacktal.

Tidigare HV-backen blev historisk

Daniel Alfredsson passade på att tacka Salming för vad han betytt för svensk hockey.

– Tack, Börje, för allt du har gjort för oss svenska spelare. Du är en riktig banbrytare, sade Alfredsson.

Utöver de tre svenskarna tog även Roberto Luongo, Herb Carnegie samt finskan Riikka Sallinen plats i Hall of Fame under natten till tisdag. Luongo valde att rikta strålkastarljuset mot tvillingarna Sedin under sitt tacktal.

– Att bara få vara er lagkamrat var en sådan ära. Jag är stolt över att kunna säga att jag spelat med er, sade Luongo.

Finskan Sallinen, som spelade SDHL-hockey med HV71 mellan 2016 och 2019, blev den första europeiska damspelaren att ta plats i Hall of Fame.

– Om jag tänker på alla spelare som är i Hall of Fame så är det många som jag tittat på och försökt att bli lika bra som. Sedan finns det Hall of Fame-spelare som jag spelat mot – och nu är jag en av dem. Jag är så tacksam och ärad att bli invald i Hall of Fame, säger hon.

