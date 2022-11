Under måndagen valde KRIF tillslut att entlediga sin tränare Emil Ivansson. Efter de svaga resultaten under seriens första halva fanns ingen annan utväg. Men vilken typ av tränare bör man eftersöka för att ersätta honom?



Det kom till den oundvikliga punkten där KRIF-ledningen tillslut blev tvungna att göra en förändring på tränarpositionen. Vindarna blåste alldeles för isande på Kallinge-slätten efter 0-8 hemma mot Karlskrona för att det skulle gå att göra på något annat sätt.



Att klubbens styrande valde att flytta på Emil Ivansson utan att ha någon ersättare startklar i kulisserna signalerar ju också tydligt att det inte fanns någon annan utväg. KRIF och den unge tränaren hade kommit till vägs ände och för att vända trenden och blidka fansen kom beslutet att entlediga honom.



Som jag varit in