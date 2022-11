Den svenske forwardstalangen Alexander Suzdalev har en dominant vecka i WHL bakom sig. På fyra matcher stod den förre HV-talangen för nio poäng – och toppar ligans skytteliga i powerplay.

Efter att ha öst in 51 poäng på 45 matcher som U18-spelare i J20 Nationell i fjol har Alexander Suzdalev tagit med sig sin produktivitet från fjolårets säsong med HV71 till WHL och Regina Pats.

Under förra veckans matcher stod Suzdalev för nio poäng (3+6) och förlängde därmed sin poängsvit till sex raka matcher. Målet mot Saskatoon under natten till måndag, svensk tid, var Suzdalevs sjunde i powerplay denna säsong – vilket är den bästa noteringen i ligan tillsammans med Connor McClennon (Winnipeg) och Chase Wheatcroft (Prince George).

Bedard with the zone entry & Suzdalev with the snipe.



