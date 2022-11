Det blev ingen flytt till Nordamerika inför säsongen för Jonathan Pudas. Hoppet om NHL-spel lever emellertid för Skellefteås stjärnback.

– Den målsättningen finns fortfarande kvar, säger Tre Kronor-backen till TT.

Redan inför den här säsongen fanns NHL-intresse för Jonathan Pudas, som dock valde att nobba locktonerna från Nordamerika för en fortsättning i Skellefteå.

Den här säsongen har Pudas fortsatt göra storsuccé på västerbottningarnas blålinje – och alltjämt lever drömmen om att en dag få spela i världens bästa hockeyliga.

– Den målsättningen finns fortfarande kvar, säger Pudas till TT.

– Jag hade stora förhoppningar i somras, jag tyckte OS gick bra och det var på liten rink. Jag visade att jag klarade av det och hade förhoppningar att det skulle kunna leda till nånting. Känslan nu är att försöka spela min bästa hockey och har man tur så kanske någon får upp ögonen.

På rekordjakt

Den här säsongen har Kirunasonen öst in 23 poäng (7+16) på 18 matcher i SHL och toppar med det hela SHL:s poängliga. David Petraseks poängrekord för backar ligger på 53 poäng.

– Det är klart att det är kul. Det gäller att hålla i det, att vara kry och hel hela säsongen och inte hamna i några större svackor. Det är en väldigt lång väg kvar. Det är väldigt tidigt att börja prata om det egentligen, säger han om poängrekordet.

Pudas spelar just nu Karjala Tournament med Tre Kronor, där han under gårdagen bildade backpar med Oscar Engsund i den svenska 4–1-segern mot Tjeckien under gårdagen. Turneringen fortsätter i morgon genom ett möte med Schweiz innan turneringen rundas av på söndag med en match mot Finland.

