Magnus Hellberg återvänder till Seattle Kraken.

Han plockas nämligen upp av Seattle efter att ha blivit uppsatt på waivers av Ottawa Senators.

Inför årets säsong skrev Magnus Hellberg på ett NHL-kontrakt med Seattle Kraken men det blev aldrig något spel med Seattle för 31-åringen.

Strax innan säsongen började sattes han nämligen upp på waivers av Kraken och plockades i stället upp av Ottawa Senators. Men det blev bara en NHL-match i “Sens” innan Hellberg under gårdagen sattes på waivers också av Ottawa.

Nu står det klart att Magnus Hellberg plockas upp på waivers – av Seattle Kraken.

SEA claims Hellberg — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) November 10, 2022

Hellberg, som spelade både OS och VM för Tre Kronor förra säsongen, kommer därmed att få återvända till Seattle i hopp om att få spela NHL-hockey där.

Den Almtunafostrade målvakten har fått spela sex NHL-matcher under sin karriär. Han har spelat flera säsonger i både AHL och KHL där han har varit en toppmålvakt i båda ligorna. Hellberg har varit en given del av Tre Kronor under flera år där han har representerat Sverige vid två OS-turneringar samt två VM.

TV: Allt det bästa från Magnus Hellberg 21/22