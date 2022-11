Jonatan Berggren har öst in poäng i farmarligan AHL.

Nu kan han få chansen att göra debut i NHL – 22-åringen kallas nämligen upp av Detroit Red Wings.

Förra året flyttade Jonatan Berggren från Skellefteå till USA efter att ha gjort succé i Skellefteå med 45 poäng på 49 matcher under säsongen 2020/21.

Framgången fortsatte sedan i farmarligan AHL där Berggren gjorde 64 poäng på 70 matcher vilket är den åttonde bästa notering någonsin av en svensk under en AHL-säsong.

Men trots sin poängsuccé har Berggren ännu inte fått chansen i NHL och han inledde även årets säsong i farmarligan där han har gjort sju poäng på lika många matcher så här långt.

Nu kan då äntligen NHL-chansen vara på väg att komma för 22-åringen från Enköping. Under torsdagseftermiddagen meddelade Detroit Red Wings nämligen att de kallar upp Jonatan Berggren till laget och han kan därmed få chansen att göra debut i världens bästa hockeyliga.

UPDATE: The Detroit #RedWings today recalled right wing Jonatan Berggren and right wing Givani Smith from the AHL’s Grand Rapids Griffins.



📄: https://t.co/aDIqihs8Ma pic.twitter.com/Mrx4VWSirY