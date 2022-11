Han har dundrat in avgörandet i en SM-final för sitt HV71. Men nu styr Johan Lindbom föreningen i sin roll som klubbdirektör. För hockeysverige.se berättar han nu om omställningen till rollen – och ger sina tankar om nykomlingarnas tunga start efter återkomsten.

– Jag skulle ljuga om jag sa jag inte kände en stress, säger Lindbom.

JÖNKÖPING (Hockeysverige.se)



Som nykomling har HV71 haft en tuff inledning av SHL. Just nu ligger laget sist. Även SDHL-laget har haft en mycket trög inledning av säsongen och ligger redan nu en bit efter topplagen och nära en negativ kvalplats. Vad är det som så här långt inte riktigt har kuggat i? Tidigare storspelaren, Johan Lindbom, är idag klubbchef i HV71. Hockeysverige.se satte sig ner med honom på klubbens kansli i Husqvarna Garden för en intervju om hur han tänker kring verksamheten både på dam och herrsidan. Vi har delat upp intervjun i två delar. Idag pratar vi om SHL-laget.



Johan Lindbom kommer från Alvesta drygt elva min från Husqvarna Garden i Jönköping. Under uppväxten betydde faktiskt HV71 (bildades samma år som Lindbom föddes) inte något speciellt för honom.



– Nej, HV71 betydde inte så jättemycket för mig då. Främst var det Alvesta. Sedan var jag klämd mellan Tingsryd och Troja i Division 1. Det var dom stora bataljerna jag och pappa åkte på och var höjdarna på den tiden. Kjell Samuelsson var i Tingsryd, men Troja var också hyfsade på den tiden, berättar Johan Lindbom och fortsätter:

– HV71 spelade smålandsderbyn mot Troja vid den tiden, men fokus var på Troja och Tingsryd.



Var du Troja eller Tingsryd-supporter?

– Jag var ganska neutral. Ungdomshockeyn i Alvesta har alltid varit bra så jag höll inte på något annat lag.

Avgörande slagskottet: “Starten på HV71:s framgångar”

– Vi låg inte så ofta i deras serie som ungdomslag. Det godaste minnet jag har är, jag vågar inte säga vilken årgång det var, då vi spelade DM och vann. Vi hade några starka år med spelare födda 1969, 1970 och 1971.– Vi slog Troja ena året, HV71 andra och gick vidare till SM med lilla Alvesta, vilket var strakt av oss.

När Johan Lindboms namn kommer på tal hos HV71-nostalgiker är ofta hans avgörande mot Brynäs i SM-finalen 1995 ett naturligt samtalsämne. Ett HV71 som var nära att missa slutspel gick hela vägen och vann guld.



Drygt 15 minuter in i sudden death i avgörande matchen drog Johan Lindbom till med ett slagskott strax innan för blå som smet in bakom Lars Karlsson i Brynäs mål.



– Det händer att det kommer på tal, säger Johan Lindbom med ett leende och fortsätter:

– Det jag minns bäst är egentligen allting runt om, hela apparaten, eftersom det var så stort i Jönköping. Vi var underdogs från början och jag fattade nog inte att det var så många som kikade på finalen. Vad jag förstår tog många sympati för den lilla, vilket var vi.

– Jag har hört många som minns vad dom gjorde den dagen och att stan här stod stilla. Det lär ha varit helt tyst och man hörde bara skriken från balkongerna.

– Helheten, men självklart minns jag också allt som var runt matcherna. Jag var i en bubbla när jag väl är där och när du spelar funderar du inte så mycket. Det är mer så här efteråt då jag fått distans till det. På något vis var det starten på HV71:s framgångar.

Sune Bergman, tränare i HV71 och Johan Lindbom med pokalen. Foto: Bildbyrån.

Vad tror du det här guldet betydde för HV71 som förening?

– Man var ganska tydlig säsongen innan, att HV71 hade varit i elitserien länge, men aldrig pratat om att vinna. Året innan gick HV71 lite bet trots att man gjort en storsatsning, så till den säsongen vi vann var man lite luttrad och ingen som räknade med någonting.

– Det blev nog ändå starten för HV71:s framgångar som senare kom med ekonomi och så vidare. Klart att även hallen bidrog till det, att man var först med att ha den i egen drift och lyfta omsättningen på det viset.



Bland spelare som var med talas det om det väldigt speciella grupp HV71 hade säsongen 1994/95.



– På något sätt fick vi ihop det, men det var också mycket stolpe in. Vi åkte upp för att spela mot Djurgården (kvartsfinal) och var uträknade, men vi vann ganska komfortabelt ändå. Sådant gjorde att det svetsades ihop.

– Tittar vi bakåt hade vi den perfekta mixen. Erfarenhet kryddat med (Esa) Keskinen och dom här, men också lite ungdomligt med (Johan) Davidsson och så vidare. Vi hade egentligen alla ingredienser för att göra det bra. Sedan handlar det om tillfälligheter. Bosse Ahl stod på huvudet. Det var (Peter) Åslin som var tilltänkt förstamålvakt. Åslin skadade sig lite. Bosse kom in och vann ett SM-guld. Det var, som sagt var, mycket som gick stolpe in.

Svårare att skapa kulturbärare i dag

Med tanke på hur det här laget byggdes, är det något du tagit med dig in i ditt ledarskap?

– Ja, men det är svårare nu och mycket flyktigare. Det går inte att jämföra med trotjänare som varit i klubben jättelänge, Stefan Örnskog, Fredrik Stillman, Stefan Falk kom hit i ung ålder liksom Pelle Gustafsson. Bosse Ahl är från orten… Det var otroligt många, men så fungerar det inte idag.



Trots allt har väl HV71 många trotjänare och kulturbärare i laget den här säsongen?

– Ja, så är det. När vi vann SM-guldet 2017 var vi rätt många som hade Jönköping som födelseort. Det har funnits och finns fortfarande lite så i tänket.

– Vi gjorde en sådan satsning den här säsongen med där det kom hem många från Jönköpingstrakten eftersom vi tror att det ger lite extra för klubben. Klart att det är av viktigt publikt också, tycker jag i alla fall.

– Sedan är det alltid svårt när man går upp en division för så många HV-spelare finns det inte (skratt). Vi tog hit (André) Petersson och (Mattias) Tedenby som kom hit i ung ålder, men visst tittar vi så.

André Petersson är en av återvändarna i HV71 denna säsong. Foto: Bildbyrån.

Kan det bli så att Mattias Tedenby och dom här så kallade hemmaspelarna eller kulturbärarna om man så vill kan få tunga axlar när inte resultaten blir som man hoppats på?

– Ja, så kan det vara. Bara för att dom är från Jönköping är inte det lika med att dom ska hit utan det är alltid en fråga om kvalité. Nu tror jag inte det är några sådana problem i detta fall.

Johan Lindbom tillbringade en säsong i NHL där han spelade närmare 40 matcher för New York Rangers. En strulig säsong där han inte tagit till sig speciellt mycket från in i sitt ledarskap.



– Jag kom i kläm där. Det byttes tränare… Även där gjorde man en storsatsning och värvade in varenda lagkapten till den säsongen. Det C V:t laget hade och det var många ringar på dom fingrarna… Det gick inte alls.

– Ledningen var besviken efter guldet 1994. Semifinal 1996, misslyckades 1997 och nu skulle man satsa igen 1998. Bland annat tog man i Pat LaFontaine som är en fantastisk spelare, men som inte spelat på ett år.

– Det var mycket konstigt, men också en fantastisk upplevelse att ha med sig, men det blev aldrig någon lugn och ro den säsongen.

Just vikten av att ge laget lugn och ro är en erfarenhet Johan Lindbom ändå tagit med sig in i sitt ledarskap.



– Ja, så är det. Snabba byten kan ge kort effekt, men på sikt tror jag på långsiktighet, absolut.

Johan Lindbom i New York Rangers-tröjan. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Lämnade som tränare – klev in som klubbdirektör

Inför säsongen 2015/16 tog Alvesta-sonen över som coach i HV71. Innan det hade han coachat Dalen i Hockeyettan och Division 2. Säsongen 2016/17 coachade han HV71 till SM-guld, men mitt under säsongen 2018/19 fick han lämna tränarjobbet.



– När man är med i branschen… Jag har inget ont att säga om det utan det var deras beslut. Sedan kan jag tycka annat. Det vore konstigt annars. Jag vet också hur pressad man är utifrån om man sitter på den här stolen, så ibland tar man beslut som…

– Kände dom att det var rätt beslut att göra så kan inte jag säga emot det. Jag visste om spelets regler när jag var där.

"Lätt att säga att det inte är bra"

– Inte mycket utåt, men inåt såklart. Jag tror inte jag visar så mycket utåt. Kanske att jag skulle göra det mer, vilket jag också vet att många säger, men jag är som jag är, säger Lindbom med ett leende och fortsätter:– Klart att jag inte mådde bra när det gick dåligt. Så var det. Man lever med det här och det är en livsstil att leva med idrott.– Hade vi vunnit i lördags, även om vi ligger sist, hade det varit en skönare känsla när vi nu har två veckors uppehåll än att vi återigen lyckades hitta ett sätt att förlora en match. Det ska jag inte sticka under stol med.– Jag gillar att vara med och påverka. Det har jag alltid gjort sedan jag var liten. Jag fick frågan om jag kunde vara med och hjälpa till för att skapa någonting och, som jag sa, jag gillar jag utmaningar och att sedan få vara med och bygga lag.– Jag ser även det här med att bygga lag vid sidan av isen. Jag är involverad i det sportsliga, men inte fullt ut. Som klubbdirektör har jag även andra delar. Att sedan få leva med idrotten, jag älskar det. Även då det går dåligt.– Vi har en dialog hela tiden. Det är sportchefen, ”Nubben” ( Kent Norberg ) som ger alternativen. Sedan diskuterar han med tränarna och mig.Det var Johan Lindbom tillsammans med styrelsen som valde att plocka ner Kent Norberg från Timrå till HV71.– Jag kan vara ärlig och säga att när jag kom hit stod föreningen inför en förändring. Det skulle förändras på vissa poster.– Vi hade både pandemin och degraderingen med oss, men även en lite för stor kostym då det gäller administrativa. Jag hade som uppdrag att se över dom sakerna och även förändra det sportsliga lite.

Nu kom ”Nubben” in ganska sent, men hur ser du på det jobb han gjort med laget så här långt?

– Det är lätt att säga med resultatet vi har att det inte är bra. Annars tycker jag att han gjort ett bra jobb. Nu har inte resultaten slagit så väl ut, men att komma in i maj och förvandla ett Hockeyallsvenskt lag till ett SHL-lag är inte lätt.

– Det har varit en otroligt konstig marknad i år med hemvändare, ditten och datten. Han fick göra ett jättejobb på kort tid. Att gå från en division till en annan, jag tror den skillnaden aldrig varit så stor som den säsongen.

– Alla lag som var i serien förra säsongen har blivit bättre och har förstärkt. Vi kommer ett steg under och våra killar var i Hockeyallsvenskan av en anledning. Vi har en resa att göra för att bli ett etablerat SHL-lag.

“Nubben” uppmärksammades av Timrå IK inför matchen i SHL mellan Timrå och HV71 den 29 september. Foto: Bildbyrån.

Fyra SHL-tränare har tippat att ni ska vinna vinna SM-guld redan den här säsongen. Även andra hockeyledare, media och fans ser er som ett topplag, hur tänker du kring det?

– Jag har själv varit tränare och tippat så jag fäste absolut ingen vikt vid det där. När man går in i en serie kan alla lag vinna, men det ska mycket till för att vi redan nu skulle ha ett SM-guldlag. Det har vi aldrig trott.

– Vi vill etablera oss och hålla oss kvar. Det är primärt nummer ett och har varit så hela tiden. Vi har två spelare av 25 eller 26 i laget som spelade i SHL förra säsongen. Vi är en nykomling med 95 procent av spelare som inte spelade i SHL förra säsongen. Klart vi är nykomling och inget annat. Det är vi medvetna om.



Hur ser du på lagets prestation så här långt?

– Vi har underpresterat och saknar framför allt några som håller i taktpinnen. Vi kan mäta oss med alla lag, vilket alla oavgjorda resultat vi har visar, men saknar prestationerna för att vinna matcher. Det tycker jag är tuffast.



Hur löser man upp en sådan knut?

– Det jobbas såklart på alla ledder. Vi ser över manskapet också. Det handlar inte om att vi tycker alla är dåliga utan att få in en ny energi i laget är en del av det. Tränarna jobbar dagligen med samtal och ”fnular” på spelet för att hitta vägar.

– Det är produktionen framåt som är för dålig och det är svårt att vinna om man inte gör mer än två mål per match.

– Vi saknar den som tar tag i taktpinnen och vinner matcher åt oss. Alla dom bästa lagen i serien har en första lina som drar mycket av det tunga lasset. Tittar vi i toppen av poängligan så saknar vi spelare där.



HV71 har ett rutinerat tränargäng med Tommy Samuelsson, Fredrik Stillman och Johan Åkerman, har dom justerat mycket av upplägget och spelet under resans gång?

– Nej, det har vi egentligen inte gjort. Dom justerar dagligen givetvis, men jag tycker vi har, precis som du säger, en rutinerad stab som skapar en form av trygghet fast det går emot.

– Likväl som förra säsongen, när det var vinst på vinst, fanns det en trygghet bakom hela tiden. Även om vi förlorat just nu finns det en trygghet bakom att bygga på. Det handlar inte om att uppfinna hjulet igen utan att få fram prestationerna.

“Skulle ljuga om jag sa jag inte kände en stress”

Förra säsongen spelade HV71 i Hockeyallsvenskan där det spelas ett helt annat spel, har ni fått ställa om mycket från det?

– Vinnarkonceptet förra säsongen var att vi hade en struktur på spelet. Klart att det inte är samma kompetens på spelarna där, vilket gör att det spretar lite.

– Vi höll ihop det på ett annat sätt. I december hade vi nio man borta, men vi förivrade oss inte utan fortsatte match efter match, vilket gav resultat i slutändan. Lite är det modellen nu också. Sedan får man inte vara dum utan korrigera det som inte fungerar.

– Sent om syvende kommer vi dit att vi måste göra mål och vinna matcher. Då handlar det mycket om att få upp individerna att prestera.



Kan du själv känna en press över tabelläget?

– Ja, jag skulle ljuga om jag sa jag inte kände en stress för vi är absolut inte bekväma med att ligga där vi ligger. Sedan vet jag såklart att det är en lång säsong och många poäng kvar att spela om.

– Vi har inte fått starten vi önskat så visst finns det en liten stress. Samtidigt handlar det inte bara om att vinna nästa match utan vi måste skapa något som håller långsiktigt.



Du säger att målskyttet måste bli bättre, handlar det då om att plocka in folk utifrån?

– Det är en del i det hela. Vi ser att vi saknar vissa poster. Nu är det kanske fel att prata om defensiven, men där har vi gått bet lite på en back. Nu hoppas vi (Niklas) Hjalmarsson kommer in och fyller den platsen.

– Jag tycker det är fantastiskt att han brinner för klubben på det sätt som han gör. Han hade inte behövt lira hockey, men vill komma in och hjälpa oss. Det hoppas vi givetvis kommer slå väl ut.

– Vi ser även över anfallsmässigt. Där behöver vi få produktion. Vi har väldigt svårt att stänga matcher. Även om vi spelar bra, som mot Färjestad, får vi aldrig luft. Då blir vi otroligt sårbara.

Niklas Hjalmarsson gjorde sin senaste säsong i HV71 2006/07. Nu kan han snart vara tillbaka i spel i tröjan. Foto: Bildbyrån.

Nu är vi i november, alla ligor är i gång och dom bästa spelarna upptagna, hur får man tag på kompetens utifrån?

– Det är sportchefens jobb, men det finns fler lag än vi som sitter i den här situationen. Det gäller att hela tiden vara a jour och titta om det blir någon ledig, men vi har fullt fokus på vad vi har och inte på det vi ska ha in. Vi lägger mer än 95 procent på det vi har eftersom det är vad vi kan påverka.

– Att sitta och vänta på någonting som ska komma in och hjälpa, det kommer inte hända. Det är i så fall mer ett plus om vi får in någon annan.

– Nu hittade vi (Radan) Lenc. Det fanns det en öppning där och han gjorde en strålande debut. Han gjorde mål direkt och visade ett gott gry. Jag tyckte han var duktig i Frölunda också även om inte lossnade i produktionen. Det är vår uppgift nu att lyfta honom för vi vet att det finns mycket hockey i killen. Det är sådana affärer som kommer, men det finns många andra lag som också vill förändra.



Del två i intervjun med Johan Lindbom där vi pratar om SDHL och vad han som klubbchef kan tillföra både herr och damlaget kommer senare i veckan på hockeysverige.se.

